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Rochelle Frank獲頒美國神經學科學院院士稱號

沙加緬度／李元慶供稿 
北加州大學醫學院副教授Rochelle Frank醫生。（北加州大學醫學院提供）
北加州大學醫學院副教授Rochelle Frank醫生。（北加州大學醫學院提供）

加州大學醫學院（California Northstate University College of Medicine）副教授Rochelle Frank醫生，近日獲得美國神經學科學院（American Academy of Neurology）正式授予科學院院士稱號（Fellow），院士具有相當高的榮譽地位，學校高層主管和同事們熱烈地向Frank表達祝賀。 

北加州大學醫學院表示，能成為美國神經學科學院院士，在學術界具有相當高的榮譽地位，多半是業界中具有傑出貢獻的專業人士才有機會得到稱號，多年行醫和做研究的Frank醫生，不僅是北加利福尼亞州大學醫學院神經學副教授，同時也是學生臨床實習辦公室主任、學生專業方向導師等工作。 

北加州大學醫學院Alvin Cheung博士表示，Frank成為院士是傑出的成就，學校為她而自豪，Frank醫生的榮譽和對專業學科的貢獻，將幫助我們學校更好地推動醫學教育和科學研究，並達到為社會服務的宗旨和目標。 

美國神經學科學院成立於1948年，70多年來，已授予三萬六千名神經學方面的醫生和科學家稱號，其成員遍布世界各地。北加利福尼亞州大學醫學院是位於美國加州首府的一所私立醫學院，授予醫學博士等學位，醫學院於2013年8月獲得WASC批准，並於2015年6月獲得了醫學教育聯絡委員會的啟示認證。 

北加州大學醫學院是北加州除了史丹福大學、舊金山加大、戴維斯加大以外，第四所高等醫學院校，擁有醫學院、藥學院、牙科醫學院、公共衛生學院、研究生學院、臨床心理學學院等教學和科研機構。大學的教育理念為「致力於應對美國基層醫療資源缺乏，爭做美國社區醫療、教育的領軍者」。 

在新冠疫情期間， 北加州大學醫學院的師生員工犧牲了大量休息時間，義務幫助社區群眾注射疫苗，為抗擊疫情的傳播，作出了許多貢獻。

醫學 加州大學 北加

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