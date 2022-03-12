灣區經濟復甦 就業增長比預期強勁

灣區與加州的就業機會反彈比預期強勁。(美聯社)

加州 政府官員11日表示，灣區 與整個加州自新冠相關商業關閉導致大量失業的恢復反彈情況，比預期強勁，加州就業 發展局(Employment Development Department，簡稱EDD)報告樂觀，顯示1月份就業增長強勁。

EDD報告顯示，灣區九縣1月份新增1萬6500個工作，該地區就業增長導因於聖他克拉拉縣與舊金山-聖馬刁地區就業人數強勁增加；聖縣1月增加3600個工作，舊金山-聖馬刁都會區增加1萬500個工作，東灣新增300個職位。

根據EDD報告，整個加州1月份新增5萬3600個工作。全州失業率為5.8%，與2021年12月持平。截至2022年1月的一年期間，加州的非農業工作增加7.4%，遠超過全國相同12個月增幅4.7%。紐森11日聲明表示，加州去年經濟復甦史無前例。

灣區最近一年的有薪職位增加7.2%，就業機會增加推動來自於舊金山-聖馬刁地區增加9.7%、聖他克拉拉縣增加6.6%。東灣就業增加5.6%領先全國，但仍落後灣區與加州。

加州於2021年期間新增105萬個工作，比原預估多了9萬5400個。灣區2021年九縣共增加23萬5500個工作，比EDD原先估計的增加了2萬600個工作。

經濟顧問公司「燈塔經濟」(Beacon Economics)與河濱加大經濟預測中心研究經理奧斯曼(Taner Osman)表示，工作增長將在今年持續強勁。他指出，隨著大量職位空缺與更大增長空間，預測加州勞動力市場將於2022年持續領先全國經濟。

不過，雖然加州工作增加、就業情況有所改善，但由於通貨膨脹失控，加州員工仍面臨嚴峻情勢。灣區5.2%通膨率是20多年來最高水平，全國通膨率7.9%則是四年來最大的年度增幅。加州EDD前主任、就業律師柏尼克(Michael Bernick)警示，通膨將對掙扎於生計的勞工構成重大挑戰。通膨削弱加州薪資增長，特別是低收入勞工，並有可能明顯放緩。

然而，加州經濟持續研究中心主任李維(Steve Levy)則表示，科技產業似乎處於良好狀態，灣區科技業就業情況增長。