輕微新冠也恐腦萎縮？灣區專家提看法

研究發現，輕微新冠病例也可能加速腦萎縮。但專家表示，需更多研究確定這些影響是可逆或長期。(美聯社)

一項新研究7日刊登在「自然」(Nature)雜誌，發現即使是輕微的新冠病例，也可能會導致大腦萎縮與腦內灰質(gray matter)加速減少，有更多證據顯示，即便是不太嚴重新冠病例，也可能影響大腦。不過，研究報告作者與其他專家表示，需更多研究確定這些影響是可逆或長期，尚不清楚染疫是否影響思考、記憶與其他生活品質功能。

研究分析受試者在疫情 前與染疫後數個月的腦部掃描。這也是相關研究中、第一個採用縱向方法分析，檢視隨時間進程的改變。研究人員經由英國生物醫學數據庫「UK Biobank」，對最近三年內、約785名受試者進行在感染新冠病毒之前與染疫數個月後的腦部斷層掃描分析。

2020年3月至2021年4月期間，受試者中有401人感染新冠病毒，其中多數是無需住院的輕度病例，參與研究者的年齡自51歲至81歲不等，在研究受試者中，與從未檢測出陽性者相比，染疫者的灰質損失水平增快。

研究人員表示，自然衰老過程導致每年損失灰質，平均在0.2%至0.3%之間。但研究發現，與未染疫的受試者相比，那些感染新冠病毒者、即使是輕度病例者，在多個大腦區塊的灰質，減少了0/2%至2%，包括和嗅覺有關的海馬旁迴（parahippocampal gyrus）和眼窩額葉皮質（orbitofrontal cortex）都受到影響。

研究人員發現，染疫受試者的腦萎縮與組織損傷程度也較高。參與受試者在執行複雜認知工作時，表現出更多效率與注意力下降。但這部分的研究似乎有限，尚不清楚這些問題是否會改變或隨時間推遲而改善。

儘管如此，灣區腦神經專家仍同意，研究是他們所知第一個分析新冠與大腦變化之間、產生如此令人信服與直接關聯的研究。舊金山加大免疫精神病學家巴特利(Dr. Christopher Bartley)表示，自疫情開始以來，新冠(SARS COV-2)不斷讓人吃驚。這項研究似乎證實了許多其他研究，顯示在行為水平或症狀水平，在大腦發生了一些事情。

巴特利與其他專家承認，雖然這項研究有讓人深思的數據，卻仍有許多問題與不確定存在。其中一個問題是，研究期間顯示，大部分參與研究者並未接種新冠疫苗 ，染疫對接種過疫苗者的影響尚不清楚。另一個問題是，對年輕人來說，研究結果是否會不同？因為老年人已面臨更高新冠併發症風險。他們也警示說，因研究僅在兩個時間點對受試者進行檢查，因此並不清楚損害是否會持續。

也有部分專家對恢復潛力表示樂觀。史丹福大學 神經學教授莫潔(Dr. Michelle Monje)表示，當了解新冠與其他發炎症狀對大腦結構與功能的影響時，真正有幫助的是，部分改變是可能可逆的。她指出，新冠「腦霧」(brain fog)症狀聽起來與癌症治療後的經歷，非常相似，尤其是放射線治療，製定治療策略有助緩解。