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舊金山市議員馬兆明 提案改善治安

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山市議員馬兆明提出改善治安新立法。（記者李怡╱攝影）
舊金山市議員馬兆明提出改善治安新立法。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議員馬兆明（Gordon Mar）日前提出新立法，要求市警察局各分局應參考社區意見來制定年度社區警務計畫，以促進警方與社區成員之間的協作、溝通，從而幫助更好的防止社區犯罪的發生。提案指出，市警察局所有分局都需要在每年1月1日之前在網站上完成發布社區警務計畫。

馬兆明說：「需要在社區和警察局之間建立牢固的關係，以便解決社區面臨公共安全問題。此項政策將需要警察局分局有積極的戰略計畫部署步行和騎行巡邏，加強社區聯繫，防治罪案，並且滿足移民社區的語言需求。」

除了警力部署策略強化社區信任之外，提案還要求警察局根據罪案報告、步行交通和社區意見，制定指派步行和騎行警察的計畫，過程中各警察局需參考例如小商業、商家、學校、街坊協會和地區社區組織的意見，而制定改進計畫。

外日落區商人與專業人士協會主席巴尼克爾（Bill Barnickel）指出，日落區歐文街（Irving）上許多小商家都遭到盜竊，希望能向警察局直接提供如何部署資源的建議和反饋。他表示，聽到許多小商家抱怨盜竊、故意破壞和生活質量問題，希望看到更多步行警察在日落區巡邏，「他們只要出現就能威懾罪犯」。

馬兆明辦公室指出，根據市警察局規定，每個部門、分局、小組都應該發布年度警務策略計畫。但他們多次聯絡，都未能取得警局的社區警務計畫。社區希望能更多參與到計畫中。

日落區People of Parkside組織主席Albert Chow指出，每當移民小企業成為犯罪目標時，受害者會面對嚴重的語言障礙，無法獲得適當的幫助。將語言需求政策納入市警察局的社區警務計畫，對於確保受害人獲得平等正義和服務至關重要。

根據立法，社區警務計畫必須張貼在舊金山警察局和每個分局網站上。 市警局將被要求在每 1月1日之前完成並發布社區警務計畫。

舊金山有十個警區，包括 Taraval、Ingleside、Bayview、Mission、Park、Southern、Central、Tenderloin、Northern 和 Richmond 警區。

警察 舊金山 移民

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