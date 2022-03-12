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加州新立法 助柏克萊加大免凍結招生

編譯組／灣區11日電
若新法能快速通過，柏克萊加大或可避免招生人數被凍結命運。(Getty Images)
若新法能快速通過，柏克萊加大或可避免招生人數被凍結命運。(Getty Images)

為了讓2600多名學生能入學柏克萊加大，州立法人士擬議雙法案，期望能解除法院下令凍結招生，立法將修改一項數十年之久的環境質量法規。一群柏克萊居民曾以這項法規起訴柏克萊加大阻止擴張校區，從而引發凍結招生。

加州兩個立法委員會11日提出參議會第118號法案與眾議院第168法案。根據法案內容，將提供加州公立大學與學院18個月時間、解決招生增長可能帶來與「加州環境質量法案」(California Environmental Quality Act)相關的潛在問題，之後法院才能限制學生招生人數。否則，學生入學本身不應被視為大學計畫項目的一部分。

若法案通過，並且由州長紐森簽署完成，法案將立即生效並具有追溯力。立法將允許柏克萊加大向2600多名學生寄出秋季學年度面授學程的錄取通知信，否則這些學生可能會因為招生凍結而無法獲得錄取通知書。大學部郵寄錄取通知信的截止日期是3月24日，轉學生則於4月底；若救援計畫不起作用，下一學年的入學人數將保持4萬2347名學生，與2020-21學年相同。

法案部分由擔任眾議院預算委員會主席的眾議員丁右立(Phil Ting)推動，立法將暫停任何有關招生決定，直到大學領導可充分審視與加州環境質量法相關的長期發展計畫。丁右立與眾議院議長藍登(Anthony Rendon)共同聲明表示，期望法案取得適當平衡，目標在確保校園發展計畫的環境分析、繼續考量校園人口的影響，同時也讓高等教育領袖有機會在減少入學要求之前，可彌補不足。相信將可解決雙方的考量，並能持續讓學生獲得應有的教育。

州參議院預算委員會主席斯金納(Nancy Skinner)稱許法案致力於避免學生成為環境法的附加傷害。她在聲明指出，立法機關從未有意讓學生被視為環境汙染物。

預算委員會將於14日舉行資訊聽證會，若獲得批准，法案將由全體眾議院與參議院聽取。紐森先前曾提交一份反對凍結招生的「法庭之友」簡報(amicus brief)，認為決定將「對來自弱勢或代表性不足背景的學生，產生不成比例的影響。」

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