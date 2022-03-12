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聖荷西州大體育系性侵案主嫌 被控侵犯民權

編譯組╱灣區綜合電
聖荷西州大體育系性侵案主嫌蕭沃終獲控告，假治療受傷之名進行性侵不當行為，侵犯女運動員的公民權益。(網路影片截圖)
聖荷西州大體育系性侵案主嫌蕭沃終獲控告，假治療受傷之名進行性侵不當行為，侵犯女運動員的公民權益。(網路影片截圖)

聖荷西州立大學體育系性侵案導致校長與體育主任雙雙辭職下台、並且造成校方數百萬元損失。主嫌前體育訓練員蕭渥(Scott Shaw)10日被法院指控，假治療受傷之名進行性侵不當行為，侵犯了四名女運動員的公民權益。

這項刑事指控專注在2017-2020年間因性侵挺身而出的女性，不包括曾舉報於十年前在運動按摩期間、被蕭渥觸摸她們胸罩與內衣的十多名女運動員。

數名女性游泳運動員於2009年首次提出指控，但最初被大學調查削弱力度，調查結果是蕭渥使用所謂「觸發點治療是一種善意與被認可的治療方法」。儘管游泳教練霍普金斯(Sage Hopkins)為保護游泳運動和其他女運動員進行長達十年的抗爭，蕭渥首次被舉報後，仍被允許繼續毫無忌憚地擔任訓練員超過十年時間。

最先舉報蕭渥的游泳運動員之一、現年32歲的沃肯亭(Lindsay Warkentin)表示，當被告知她們是對的時候，讓人鬆了口氣，這真不應發生在任何人身上，「當你在過去十年都被說是發瘋之後，最終被告知並不是瘋了。感覺真好。」霍普金斯表示，蕭沃被追究責任，是復原療癒他所傷害來自六個不同聖荷西團隊十多名女性的重要一步。

54歲的蕭渥也是運動醫學主任。若所有罪名成立，將面臨最高六年監禁。目前尚不清楚為何他被指控侵犯民權而非性侵犯指控，但民權指控被認為是刑事犯罪。他將於3月15日在聖荷西地方法院面對控罪。

霍普金斯2020年向「大學體育協會」(NCAA)提交一份檔案報告，詳細說明聖荷西州大領導未能對蕭渥採取行動，並對發聲者進行報復。校方重啟調查，蕭渥則在一片疑雲之中辭職。校長帕帕奇安(Mary Papazian)與體育主任涂特(Marie Tuite)也因學校進行處理此事而辭職。但霍普金斯認為，其他留任學校者，也應面臨後果，尤其是讓蕭沃持續任職十年的現任主管，也應被追究責任。

聯邦司法部就醜聞發表報告之後，校長帕帕奇安12月辭職。校方並已同意向十多名被害人提供近500萬元和解金。

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