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推廣台灣 灣區女作家首部紫斑蝶英語版童書繪本問世

記者熊移山╱聖荷西報導
K「ai The dancing butterfly(飛舞紫斑蝶)」的英語版童書繪本，現已在網路書局販售。（記者熊移山／攝影）
K「ai The dancing butterfly(飛舞紫斑蝶)」的英語版童書繪本，現已在網路書局販售。（記者熊移山／攝影）

一本名為「Kai The dancing butterfly(飛舞紫斑蝶)」的英語版童書繪本，今年2月底在英國倫敦出版。這是灣區女作家李依臻(Crystals Lee)的最新創作。故事以台灣知名的紫斑蝶每年大遷徙為故事背景，利用虛構紫斑蝶主角 「Kai」藉由遷徙過程中經過的地方，來介紹台灣知名的旅遊景點及文化。作者希望外國友人不再把台灣只定位在美食，或是太平洋中的一個島。

綠色為底的封面滿滿台灣味道，畫有主角紫斑蝶Kai(以原住民魯凱族的「凱」字諧音命名)、台北101、女王頭、三貂角燈塔、自由廣場、珍珠奶茶、台灣藍鵲、台灣黑熊、太魯閣、紅毛城，一看就知道要介紹台灣的書。

故事也從Kai和姐姐Ami(阿美族諧音)從台灣北部開始出發，返回紫斑蝶的故鄉高雄茂林說起。過程中作者以擬人化方式，用主角視角來探索台灣之美。特別是台灣傳統建築、特有的物種、美麗的景點和原住民的風俗。最後在飛行的過程中，還利用台灣高公局在國道3號林內段，架設高4.2米、長度1080公尺的防護網，讓紫斑蝶飛越高速公路的舉動，展現台灣在生態保育上做出的努力。

台灣被稱為蝴蝶王國，蝴蝶種類約有400種。其中紫斑蝶因為所食用的植物都略帶毒性，使得牠的幼蟲本身也含有毒素，相對提高牠們的生存率。紫斑蝶最令人驚豔的就是在南下過冬的過程中，因為蝶翼上的鱗粉經由陽光折射，呈現出或淡紫或亮藍的夢幻般紫色光彩，數千近萬隻蝴蝶同時移動，造就了紫蝶幽谷的美名，也是原住民魯凱族世代相傳之寶藏。這裡千萬別誤以為「紫蝶幽谷」是一處地名，它其實是一個多種斑蝶群聚越冬的生態現象，目前台灣有超過30處紫蝶幽谷，其中25處為谷口朝南有森林覆蓋的乾溪溝。

李依臻表示，自己雖然是在美國出生，但是童年有一大段時間是在台灣長大，到了2014年又因為丈夫的工作，一起返回台灣居住。再加上父母親和多數親戚都居住在台灣，對台灣有著濃濃的情感。在台灣期間，也因為生產就退出職場當個全職媽媽。她曾在美國及上海外商工作過，有著公關及行銷專長，讓她在閒暇之餘也提起筆開始創作。

2020年出版的Love and Other Moods(情旅霓城)是她第一本書，是以上海為背景的一本愛情小說。2021年又出版了一本童書繪本A Unicorn Named Rin(唐朝麒麟遊記)。這本書以異想天開的插圖為特色，以中國唐代背景，麒麟和平陽公主為主角，間接介紹了神話裡的中國文化。

雖然現實生活中的紫斑蝶的遷徙路線和書中有出入，但是利用紫斑蝶來帶領外國友人或是生長在國外的台灣下一代，利用輕鬆的方式認識台灣，這應該也是目前市面唯一的童書。

李依臻全家現居聖荷西，為全職媽媽。圖為她和兩個女兒。（李依臻提供）
李依臻全家現居聖荷西，為全職媽媽。圖為她和兩個女兒。（李依臻提供）

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