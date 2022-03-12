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山景城地塊 開發商擬蓋160戶經濟房

記者熊移山╱山景城報導
開發案緊鄰85號公路。（記者熊移山／攝影）
開發案緊鄰85號公路。（記者熊移山／攝影）

灣區住房短缺的問題日益嚴重。在政府的政策鼓勵及矽谷科技大廠的支持下位於山景城E. Evelyn Ave. 67號地塊，在2月份被Charities Housing開發商以1810萬元買下，規畫以專案的方式興建160戶經濟適用房(affordable homes)。開發商並且與矽谷住房信託(Housing Trust Silicon Valley)合作，為購買房產的民眾提供了1720萬元的融資。

這一塊約2.3畝呈三角形的土地，是位於85號公路旁的工業區用地，原屬於一個叫伊肯司(Eakins)家族所有。目前負責管理家族成員丹尼(Dan)向記者表示，現在住宅短缺的情況真的非常嚴重，很高興在政府的支持下，能利用這塊土地做公寓型的經濟住宅。

丹尼表示，買家的背景是一個教會組織，相信他們一定會好好的建設這一個專案。

山景城市長拉米雷斯(Lucas Ramirez)受訪時表示，感謝矽谷住房信託和谷歌等社區合作夥伴幫助，提供山景城急需的經濟適用房。山景城市政府很期待收到Charities Housing開發商的正式申請。

聖荷西信使報報導，Google公司加州地方政府事務和公共政策主管岡薩雷斯(Javier Gonzalez)表示，由於灣區嚴重短缺近50萬套經濟適用房，他們會專注於幫助盡快增加經濟適用房的供應。

現場銷售土地的招牌尚未取走。（記者熊移山／攝影）
現場銷售土地的招牌尚未取走。（記者熊移山／攝影）

雖然這項專案得到多方的支持，但是在灣區從事房地產交易超過20年的經紀人莊文俊(Eric Chuang)表示，住宅專案通常需要經過土地變更等多項程序，所以從購地到建案完成通常需要五年以上，短期對房市確實是沒有太大幫助。

而且經濟適用房這一類型的住宅通常是提供給低收入戶家庭，有薪資收入上的限制，所以一切都還要等到開發商確認公開發布的訊息才能確定。

莊文俊表示，Google承諾在2019年為整個灣區的住房計畫提供10億元。其中2.5億元就是用於經濟適用房，已經在去年山景城、聖他克拉拉市，以及舊金山都有執行類似的開發案。另外臉書(Facebook)和蘋果(Apple)也分別提出相對的金額，協助灣區各城市進行類似的開發案規畫，提供購房貸款，以解決灣區經濟適用房短缺的問題。

開發案位於山景城E. Evelyn Ave. 67號約2.3英畝的土地，紅色框線...
開發案位於山景城E. Evelyn Ave. 67號約2.3英畝的土地，紅色框線為粗估範圍／記者熊移山製

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