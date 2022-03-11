全國唯一 金山浮動消防站建成 建築隨海灣潮汐起伏
舊金山市長布里德、舊金山公共工程部、舊金山消防局 (SFFD) 10日共同慶祝舊金山35號可浮動消防船站竣工。這是舊金山乃至全國迄今為止唯一位於海濱的消防站。它的建造主要是為了確保在大地震期間和之後的消防功能的正常使用，並用以應對因氣候變化而引起的海平面上升等問題。
布里德說：「新的3 號消防站不僅具有抗震能力，而且整棟建築還會隨著海灣潮汐而起伏，並應對氣候變化導致的預期海平面上升的挑戰。感謝市公共工程部和整個項目團隊的設計和建造。它將在舊金山海濱為未來幾代人服務。」
新的35號消防站位於海灣大橋以北的22 ½ 號碼頭，是舊金山市消防船和海上救援船隊的所在地，並作為分配到35號站的值班人員的生活區。新站點建築設施取代舊的消防站。因舊的消防站不符合現代建築規範的要求，而且太小且過時，無法充分容納船員和設備。35號站支持由21名消防人員組成輪換班工作組，其中有7人在特定時間值班。
舊金山消防局局長尼科爾森 (Jeanine Nicholson) 說：「雖然舊的35號站在舊金山消防局的歷史中占有重要的地位，但新的35號浮動站及其成員已準備好創造新的歷史。我們很自豪能建成全國第一個浮動消防站，榮幸能夠繼續為心愛的城市服務。」
新站共兩層樓、共計1萬4900平方呎。整棟建築由四個導向樁錨固定。這一設計允許建築隨著海灣的自然潮汐和預計的海平面上升而調節。舊金山公共工程臨時主管蕭特（Carla Short）說，西半球沒有其他浮動消防站。目前世界上也只有一個，在東京附近的海域。而這座消防站只為舊金山而設計，相信將會為保護城市發揮至關重要的作用。
35號消防站花費5050 萬元，由地震安全和應急響應 (ESER) 債券資助。此債券於2014年6月以79% 舊金山選民批准通過。 舊金山公共工程部代表市消防局管理設計建造項目。項目由 Swinerton-Power JV 團隊進行。團隊由 Power Engineering Construction Co.、Swinerton、Shah Kawasaki Architects 和 Liftech Consultants 共同組成。
舊金山行政官朱嘉文（Carmen Chu） 表示：「35號消防船站的重建，展示了舊金山市對加強抗災能力的承諾。舊金山的選民使這個項目成為可能。這會使城市的基礎設施建設更能抵禦地震和其他自然災害的發生。」
新站建在海濱，使消防船更容易出入。消防工作人員能夠更快地應對緊急情況，不僅用於應對水上緊急情況，例如傾覆的船隻、遇險的游泳者和跳橋者，還可負責撲滅陸地設備無法進入的海灣上或沿岸的火災。還可以直接從海灣取水以協助陸上消防。
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