全國唯一 金山浮動消防站建成 建築隨海灣潮汐起伏

新的35 號消防站，是舊金山乃至全國迄今為止唯一位於海濱的消防站。 （記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德、舊金山公共工程部、舊金山消防局 (SFFD) 10日共同慶祝舊金山35號可浮動消防船站竣工。這是舊金山乃至全國迄今為止唯一位於海濱的消防站。它的建造主要是為了確保在大地震 期間和之後的消防功能的正常使用，並用以應對因氣候變化而引起的海平面上升等問題。

布里德說：「新的3 號消防站不僅具有抗震能力，而且整棟建築還會隨著海灣潮汐而起伏，並應對氣候變化導致的預期海平面上升的挑戰。感謝市公共工程部和整個項目團隊的設計和建造。它將在舊金山海濱為未來幾代人服務。」

新的35號消防站位於海灣大橋以北的22 ½ 號碼頭，是舊金山市消防船和海上救援船隊的所在地，並作為分配到35號站的值班人員的生活區。新站點建築設施取代舊的消防站。因舊的消防站不符合現代建築規範的要求，而且太小且過時，無法充分容納船員和設備。35號站支持由21名消防人員組成輪換班工作組，其中有7人在特定時間值班。

舊金山消防局局長尼科爾森 (Jeanine Nicholson) 說：「雖然舊的35號站在舊金山消防局的歷史中占有重要的地位，但新的35號浮動站及其成員已準備好創造新的歷史。我們很自豪能建成全國第一個浮動消防站，榮幸能夠繼續為心愛的城市服務。」

新站共兩層樓、共計1萬4900平方呎。整棟建築由四個導向樁錨固定。這一設計允許建築隨著海灣的自然潮汐和預計的海平面上升而調節。舊金山公共工程臨時主管蕭特（Carla Short）說，西半球沒有其他浮動消防站。目前世界上也只有一個，在東京附近的海域。而這座消防站只為舊金山而設計，相信將會為保護城市發揮至關重要的作用。

35號消防站花費5050 萬元，由地震安全和應急響應 (ESER) 債券 資助。此債券於2014年6月以79% 舊金山選民批准通過。 舊金山公共工程部代表市消防局管理設計建造項目。項目由 Swinerton-Power JV 團隊進行。團隊由 Power Engineering Construction Co.、Swinerton、Shah Kawasaki Architects 和 Liftech Consultants 共同組成。

舊金山行政官朱嘉文（Carmen Chu） 表示：「35號消防船站的重建，展示了舊金山市對加強抗災能力的承諾。舊金山的選民使這個項目成為可能。這會使城市的基礎設施建設更能抵禦地震和其他自然災害的發生。」

新站建在海濱，使消防船更容易出入。消防工作人員能夠更快地應對緊急情況，不僅用於應對水上緊急情況，例如傾覆的船隻、遇險的游泳者和跳橋者，還可負責撲滅陸地設備無法進入的海灣上或沿岸的火災。還可以直接從海灣取水以協助陸上消防。