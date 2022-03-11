我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

駐舊金山科技組組長 葉至誠下周離美返台

記者李榮／聖荷西報導
廣受歡迎的葉至誠將離任，榮升科技部科教及國際合作司司長。（記者李榮／攝影）
廣受歡迎的葉至誠將離任，榮升科技部科教及國際合作司司長。（記者李榮／攝影）

2016年派駐灣區至今已六年的駐舊金山科技組組長葉至誠，將於下周離美返台，17日起榮升科技部科教及國際合作司司長。

葉至誠在科技界與僑界都很有人脈，與灣區的淵源甚深。1996年考上公職後，葉至誠進入國科會，2001年時就曾到舊金山科技組擔任外派秘書，2004回台。2016年又再度外派擔任科技組長。

葉至誠10日表示，自己三分之一的公職生涯在矽谷，「矽谷充滿了我跟家人的成長回憶，結交了很多朋友，在思想上也有了很多改變。」今年1月兒子進入大學，到俄亥俄州凱斯西儲大學開啟新生活，他也剛好有機會回台服務。

他表示，科技部的科教及國際合作司有兩個重點，一個是科普教育的推動，另外就是國際合作的促成。

回顧2000多天的科技組長日子，葉至誠表示，人才的招攬一直是政府重要的工作目標與重點。台灣雖然在經濟資源與政策優惠上不一定等於中國大陸等地競爭，然而吸引人才到其他地區發展，金錢不見得是決策過程的唯一因素。新創環境、職場文化、制度保障、產業鍊等都是考量的重點之一。他說，高階人才是不斷在國際之間流動，而不僅矽谷人才持續有各國招手。現在烏俄戰爭爆發，相信也有許多當地的科學家正在考慮去國外發展的可能。

談到即將離開，他指出，「疫情前多是我麻煩業者，疫情間業者開始找我幫忙，尋求法規說明、簽證、授權等的協助。我終於瞭解到，業者要的不多，除了水、電、運輸等以外，就是移除法規障礙與人才。」「身為公僕，基礎工作處理好，就是給業者最大的協助。感謝2000個日子以來的支持，我們一定會再見！」

目前接任組長的人選還沒有確定。

矽谷 疫情 灣區

上一則

守護烏克蘭難民 慈濟發起募款

下一則

輝瑞執行長：研發新疫苗 保護期至少1年 不用頻打針

延伸閱讀

舊金山餐廳對取消疫苗卡檢查，反應大不同

舊金山餐廳對取消疫苗卡檢查，反應大不同
灣區7成企業計畫重返辦公 調查：每周3天最理想

灣區7成企業計畫重返辦公 調查：每周3天最理想
布里德市情咨文：將增警力 解決毒品、遊民問題

布里德市情咨文：將增警力 解決毒品、遊民問題
矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭
進舊金山公共場所3月11日起免接種證明 大型聚會除外

進舊金山公共場所3月11日起免接種證明 大型聚會除外

熱門新聞

這張美聯社照片中的死者是矽谷初創公司SE Ranking的會計長佩雷貝尼斯與其兩名子女。（美聯社）

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

2022-03-10 02:19
執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

2022-03-09 02:20
東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17
歷史學家奈馬克認為，如果烏克蘭戰敗遭佔領，恐出現長期血腥叛亂。（取自史丹福大學網站）

史丹福歷史學家：若烏克蘭戰敗 恐出現長期血腥叛亂

2022-03-03 19:42
舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

2022-03-06 02:15

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官