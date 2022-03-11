駐舊金山科技組組長 葉至誠下周離美返台

廣受歡迎的葉至誠將離任，榮升科技部科教及國際合作司司長。（記者李榮／攝影）

2016年派駐灣區 至今已六年的駐舊金山科技組組長葉至誠，將於下周離美返台，17日起榮升科技部科教及國際合作司司長。

葉至誠在科技界與僑界都很有人脈，與灣區的淵源甚深。1996年考上公職後，葉至誠進入國科會，2001年時就曾到舊金山科技組擔任外派秘書，2004回台。2016年又再度外派擔任科技組長。

葉至誠10日表示，自己三分之一的公職生涯在矽谷 ，「矽谷充滿了我跟家人的成長回憶，結交了很多朋友，在思想上也有了很多改變。」今年1月兒子進入大學，到俄亥俄州凱斯西儲大學開啟新生活，他也剛好有機會回台服務。

他表示，科技部的科教及國際合作司有兩個重點，一個是科普教育的推動，另外就是國際合作的促成。

回顧2000多天的科技組長日子，葉至誠表示，人才的招攬一直是政府重要的工作目標與重點。台灣雖然在經濟資源與政策優惠上不一定等於中國大陸等地競爭，然而吸引人才到其他地區發展，金錢不見得是決策過程的唯一因素。新創環境、職場文化、制度保障、產業鍊等都是考量的重點之一。他說，高階人才是不斷在國際之間流動，而不僅矽谷人才持續有各國招手。現在烏俄戰爭爆發，相信也有許多當地的科學家正在考慮去國外發展的可能。

談到即將離開，他指出，「疫情 前多是我麻煩業者，疫情間業者開始找我幫忙，尋求法規說明、簽證、授權等的協助。我終於瞭解到，業者要的不多，除了水、電、運輸等以外，就是移除法規障礙與人才。」「身為公僕，基礎工作處理好，就是給業者最大的協助。感謝2000個日子以來的支持，我們一定會再見！」

目前接任組長的人選還沒有確定。