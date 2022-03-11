我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

屋崙華埠社安隊慶周年 市長讚志願精神

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊10日舉行成立一周年慶祝活動，州、屋崙民選官員及亞裔警官協會，紛紛頒發表彰獎狀。（記者劉先進 ／攝影）
東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊10日舉行成立一周年慶祝活動，州、屋崙民選官員及亞裔警官協會，紛紛頒發表彰獎狀。（記者劉先進 ／攝影）

輝映日月一周年，煌煌偉業動雲天，明日榮光相與共，天高雲淡盡歡顏。東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊10日舉行成立一周年慶祝活動。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）派代表頒發表彰獎狀。屋崙市長薛麗比、市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員盛桃（Sheng Thao）、阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）、亞裔警官協會會長Michael Chung等，也到場表彰嘉獎台山同鄉會主席、社安隊負責人馬作林和義工，感謝他們連續375天巡邏華埠、保護家園的善舉。

邦塔此次發出的獎狀，是他任職以來首次。辦公室社區代表凱瑟琳·諾（Catherine Nou）說，她代表邦塔感謝華埠社安隊的貢獻。「州總檢察長辦公室向你們致以最深切的讚賞，最真誠的欽佩和最大的尊重。感謝你們為社區付出的時間、熱情和精力。你們已經表明，你們的選擇可以使社區安全。感謝你們對社區的承諾和付出，感謝你們站出來反對仇恨。」

屋崙市長薛麗比（左）向台山同鄉會頒發表彰獎狀。圖右為同鄉會主席馬作林。（記者劉先...
屋崙市長薛麗比（左）向台山同鄉會頒發表彰獎狀。圖右為同鄉會主席馬作林。（記者劉先進 ／攝影）

米婭·邦塔辦公室地區總監波爾（Jackie Perl）和辦公室現場代表黃斯林（Silin Huang）表示，針對亞裔社區的種族主義暴力和歧視興起，尤其是全球疫情爆發後，更是嚴重。「應該感謝這麼多社區組織齊心協力，幫助保護像長者這樣的弱勢群體。他們也面臨著語言障礙，難以向地方政府溝通經歷。這就是為什麼在去年8月7日，米婭·邦塔就向社安隊表示祝賀。社安隊已巡邏超過375天，志願服務超過2600小時。正是你們無私和勇敢的志願服務，給社區帶來了希望和安全感，並成為全國各地的表率。」

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室代表向台山同鄉會頒發表彰獎狀。（記者劉...
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室代表向台山同鄉會頒發表彰獎狀。（記者劉先進 ／攝影）

薛麗比說，歡樂播撒在台山同鄉會和所有為心愛的華埠巡邏的義工身上。「社安隊的橙色背心、橙色帽子，義工們微笑的眼睛，給人帶來安慰，快樂和活力的感覺。這種感覺意味著復甦，我們正在回歸繁華和安全的時刻。在這裡，我要稱讚你們的志願精神，你們對鄰居和整個華埠社區成員的奉獻精神。」

勵琪表示，社安隊巡邏一年時間，風雨兼程。成立第一天，她就非常榮幸參與巡邏。「我們一起步行，和商戶打招呼，成為街道上的眼睛和耳朵。我也想特別感謝馬作林，因為他明白，公共安全需要實施一系列策略，從義工到警員巡邏，以及我們提供的所有服務。」

Michael Chung說，他在華埠一線巡邏，可以分享數不勝數的事件，涉及攻擊、暴力襲擊等案件。這些穿著橙色背心的義工親眼目睹，快速聯繫警員。一些警員當時正在加班，能馬上進行逮捕。「這表明，和社區的夥伴關係，在保護治安方面重要且有效。作為亞裔警官協會會長，我想向馬作林主席頒發這個獎項，以表彰你對公共安全的非凡服務和承諾。」

州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）也派代表頒發表彰獎狀。（記者劉先進 ／攝...
州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）也派代表頒發表彰獎狀。（記者劉先進 ／攝影）

馬作林表示，謝謝所有人的支持和鼓勵，屋崙華埠雖然不大，但經濟繁榮。疫情之後，華埠治安混亂。台山同鄉會為了保護華埠和居民安全，所以決定成立華埠社安隊，一周七天，每天4個多小時以上。目前，華埠治安好轉。「我們一直以來的宗旨，就是警民攜手，護衛華埠。打擊犯罪，需要警員。任何時候，我們都要支持警員，和警員合作。」

阿縣危機服務部代表楊麗明（Lai Meng）、阿縣警長辦公室勝利婭（Yesenia Sanchez）、華埠社區大使拉薩彭通（Sakhone Lasaphangthong）、亞健社執行長廖求真（Julia Liou）、東灣水務局區域經理譚蓮娜（Lena Tam）、屋崙華埠社區促進會籌委會主席莊錦鎮（Dr.Stewart Chen）、ABC電視台知名亞裔記者Dion Lim等出席活動。

亞裔警官協會會長Michael Chung（中），表彰馬作林和（右二）社安隊做出...
亞裔警官協會會長Michael Chung（中），表彰馬作林和（右二）社安隊做出的貢獻。（記者劉先進 ／攝影）

華埠 亞裔 屋崙

上一則

守護烏克蘭難民 慈濟發起募款

下一則

輝瑞執行長：研發新疫苗 保護期至少1年 不用頻打針

延伸閱讀

馬泰致函社服局：華埠遊民所太多

馬泰致函社服局：華埠遊民所太多
芝衛生局長亞瓦迪：華埠抗疫令人刮目相看

芝衛生局長亞瓦迪：華埠抗疫令人刮目相看
芝衛生局長：華埠堅強抗疫重現繁榮 令人刮目相看

芝衛生局長：華埠堅強抗疫重現繁榮 令人刮目相看
屋崙70歲華婦 在停車場遭拖拽搶走錢包

屋崙70歲華婦 在停車場遭拖拽搶走錢包
北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

熱門新聞

這張美聯社照片中的死者是矽谷初創公司SE Ranking的會計長佩雷貝尼斯與其兩名子女。（美聯社）

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

2022-03-10 02:19
執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

2022-03-09 02:20
東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17
歷史學家奈馬克認為，如果烏克蘭戰敗遭佔領，恐出現長期血腥叛亂。（取自史丹福大學網站）

史丹福歷史學家：若烏克蘭戰敗 恐出現長期血腥叛亂

2022-03-03 19:42
舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

2022-03-06 02:15

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官