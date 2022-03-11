屋崙華埠社安隊慶周年 市長讚志願精神

東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊10日舉行成立一周年慶祝活動，州、屋崙民選官員及亞裔警官協會，紛紛頒發表彰獎狀。（記者劉先進 ／攝影）

輝映日月一周年，煌煌偉業動雲天，明日榮光相與共，天高雲淡盡歡顏。東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊10日舉行成立一周年慶祝活動。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）派代表頒發表彰獎狀。屋崙市長薛麗比、市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員盛桃（Sheng Thao）、阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）、亞裔 警官協會會長Michael Chung等，也到場表彰嘉獎台山同鄉會主席、社安隊負責人馬作林和義工，感謝他們連續375天巡邏華埠、保護家園的善舉。

邦塔此次發出的獎狀，是他任職以來首次。辦公室社區代表凱瑟琳·諾（Catherine Nou）說，她代表邦塔感謝華埠社安隊的貢獻。「州總檢察長辦公室向你們致以最深切的讚賞，最真誠的欽佩和最大的尊重。感謝你們為社區付出的時間、熱情和精力。你們已經表明，你們的選擇可以使社區安全。感謝你們對社區的承諾和付出，感謝你們站出來反對仇恨。」 屋崙市長薛麗比（左）向台山同鄉會頒發表彰獎狀。圖右為同鄉會主席馬作林。（記者劉先進 ／攝影）

米婭·邦塔辦公室地區總監波爾（Jackie Perl）和辦公室現場代表黃斯林（Silin Huang）表示，針對亞裔社區的種族主義暴力和歧視興起，尤其是全球疫情爆發後，更是嚴重。「應該感謝這麼多社區組織齊心協力，幫助保護像長者這樣的弱勢群體。他們也面臨著語言障礙，難以向地方政府溝通經歷。這就是為什麼在去年8月7日，米婭·邦塔就向社安隊表示祝賀。社安隊已巡邏超過375天，志願服務超過2600小時。正是你們無私和勇敢的志願服務，給社區帶來了希望和安全感，並成為全國各地的表率。」 州總檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室代表向台山同鄉會頒發表彰獎狀。（記者劉先進 ／攝影）

薛麗比說，歡樂播撒在台山同鄉會和所有為心愛的華埠巡邏的義工身上。「社安隊的橙色背心、橙色帽子，義工們微笑的眼睛，給人帶來安慰，快樂和活力的感覺。這種感覺意味著復甦，我們正在回歸繁華和安全的時刻。在這裡，我要稱讚你們的志願精神，你們對鄰居和整個華埠社區成員的奉獻精神。」

勵琪表示，社安隊巡邏一年時間，風雨兼程。成立第一天，她就非常榮幸參與巡邏。「我們一起步行，和商戶打招呼，成為街道上的眼睛和耳朵。我也想特別感謝馬作林，因為他明白，公共安全需要實施一系列策略，從義工到警員巡邏，以及我們提供的所有服務。」

Michael Chung說，他在華埠一線巡邏，可以分享數不勝數的事件，涉及攻擊、暴力襲擊等案件。這些穿著橙色背心的義工親眼目睹，快速聯繫警員。一些警員當時正在加班，能馬上進行逮捕。「這表明，和社區的夥伴關係，在保護治安方面重要且有效。作為亞裔警官協會會長，我想向馬作林主席頒發這個獎項，以表彰你對公共安全的非凡服務和承諾。」 州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）也派代表頒發表彰獎狀。（記者劉先進 ／攝影）

馬作林表示，謝謝所有人的支持和鼓勵，屋崙華埠雖然不大，但經濟繁榮。疫情之後，華埠治安混亂。台山同鄉會為了保護華埠和居民安全，所以決定成立華埠社安隊，一周七天，每天4個多小時以上。目前，華埠治安好轉。「我們一直以來的宗旨，就是警民攜手，護衛華埠。打擊犯罪，需要警員。任何時候，我們都要支持警員，和警員合作。」

阿縣危機服務部代表楊麗明（Lai Meng）、阿縣警長辦公室勝利婭（Yesenia Sanchez）、華埠社區大使拉薩彭通（Sakhone Lasaphangthong）、亞健社執行長廖求真（Julia Liou）、東灣水務局區域經理譚蓮娜（Lena Tam）、屋崙華埠社區促進會籌委會主席莊錦鎮（Dr.Stewart Chen）、ABC電視台知名亞裔記者Dion Lim等出席活動。