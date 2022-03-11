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守護烏克蘭難民 慈濟發起募款

記者李榮／聖荷西報導
烏克蘭俄羅斯戰爭引發大量難民，慈濟呼籲捐款幫助災民。（北加慈濟提供）
烏克蘭俄羅斯戰爭引發大量難民，慈濟呼籲捐款幫助災民。（北加慈濟提供）

俄烏戰火自開戰以來仍不斷延燒，為了躲避戰火，烏克蘭人民攜家帶眷往境外避難，惶恐緊張的畫面、逃難無助的臉孔，觸動人心。美國慈濟基金會發起「用祈禱與行動，守護烏克蘭難民」募款行動，呼籲社會各界共同發揮愛心，加入慈濟人道救援的緊急行動，用愛守護烏俄戰火中無辜的塗炭生靈。

慈濟基金會表示，已積極尋求管道與著手籌集物資，希望以人道援助精神在波蘭提供急難救助發放物資，援助烏克蘭難民，協助他們安身與安心。

北加慈濟表示，根據聯合國統計，俄羅斯與烏克蘭開戰從2月24日截至今以來，已經造成眾多烏克蘭平民死傷，逾兩百萬人逃離烏克蘭。「看他們逃難，有的揹著幼小的孩子，手牽著小孩子，大的還要跟著抱比較小的。總而言之，這樣攜家帶眷，一大家人在人潮中逃難，不知哪裡是終站，能停歇下來的地方？」

慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，從敘利亞到阿富汗，慈濟基金會對戰亂國家，均秉持人道主義的立場伸出援手進行難民援助。這次也同樣會統合全球的慈濟人的管道和資源，目前已經展開難民援助行動。

烏克蘭的國民一半以上都逃往鄰國波蘭，而留在烏克蘭國內的數百萬民眾，包含弱勢族群與長者，被迫擠在地鐵站等防空設施內以躲避空襲。

慈濟基金會指出，基金會已連繫波蘭當地和歐洲臨近的慈濟志工與愛心人士，籌集難民所需生活、醫療用品、毛毯、食物等緊急物資，提供給邊界或波蘭境內的難民。未來再視局勢發展，評估後續人道援助行動。也期待民眾共同發揮愛心，關懷逃離家園的烏克蘭難民。

「用祈禱與行動，守護烏克蘭難民」網路捐款：www.tcnw.org；手機應用程式「一指積善」（Tzu Chi Connect) tzuchi.us/zh/app；支票捐款：抬頭註明「Tzu Chi」，註明援助烏克蘭難民，並郵寄至慈濟北加州分會，地址 2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131。詳情可洽：408-457-6969查詢。

烏克蘭 北加 地鐵站

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