巴爾瓦尼受審 若能證明是欺詐主謀可能助荷姆斯減刑

荷姆斯前男友巴爾瓦尼審判開始。任何顯示他是欺詐主謀的新訊息,都可能有助荷姆斯適度減刑的機會。圖為2019年巴爾瓦尼出席聯邦法院聽證會。(Getty Images)

荷姆斯 前男友巴爾瓦尼(Ramesh “Sunny” Balwani) 審判開始。根據未參與此案的刑事辯護律師說法,任何顯示他是Theranos Inc.公司欺詐主謀的新訊息,都可能有助荷姆斯適度減刑的機會,減少刑期可能從約九年到兩倍不等。這也是9日開始選擇巴爾瓦尼審判陪審團等過程細節,對整起案件至關重要的原因。

荷姆斯在審判期間曾試圖將公司倒閉責任歸咎於巴爾瓦尼,但未能阻止陪審團於1月認定她詐欺投資者的罪名成立。但是,當法官達維拉(Edward Davila)主持巴爾瓦尼審判時,荷姆斯可能再次有機會辯稱,這名矽谷商人對她產生了不良影響。

「Coblentz Patch Duffy & Bass」律師樓刑事辯護律師克魯多(Tim Crudo)指出,荷姆斯期望有證據表明,巴爾瓦尼是所有事情的背後力量、主要操縱者、壞男人。這些都可能發揮她所述理論,就是他操縱了她(That could play into her theory that he manipulated her.)。

巴爾瓦尼在荷姆斯審判期間成為焦點,因為她指控巴爾瓦尼情感與性虐待。荷姆斯告訴陪審員,巴爾瓦尼於2009年成為她的公司副手,嚴格控制她與血液測試初創公司「Theranos Inc.」、操控她與公司成為明星,公司於2018年倒閉之前、估值有90億元。

不過,巴爾瓦尼已否認有關公司的不當行為及荷姆斯的虐待指控。他的律師庫波史密斯(Jeffrey Coopersmith)拒絕在審判前發表評論。荷姆斯的律師唐尼(Kevin Kowney)不予置評。舊金山美國檢察官 辦公室也拒絕評論。

法官達維拉的工作,將是在他執行荷姆斯刑期之前,評估兩人之間的動態情況。

然而,荷姆斯已奠定尋求達維拉法官同情的基礎。她曾於11月審判時淚流滿面地作證說,年齡是她兩倍大的巴爾瓦尼,在她於史丹福大學 被強暴後的脆弱時刻追求她,並持續施加情感與性虐待十年之久。

法官將自聯邦緩刑辦公室與檢察官獲得關於荷姆斯應服刑多長時間的建議。「Bryan Cave Leighton Paisner LLP」事務所律師史派克特(Andrey Spektor)認為,荷姆斯的律師可能辯稱,儘管巴爾瓦尼的影響力不能為她的行為脫罪,但可能是減輕懲罰的因素,可證明減刑合理。也可用來表明荷姆斯在公司經歷痛苦,並不全是浮華與吸引力,因此不須特別長的刑期受罰或被威攝。