山景城新專科診所開幕 民眾就醫選擇更多元

官員共同以彩帶爆竹代替剪綵，慶祝專科診所開幕。(記者熊移山／攝影）

由聖他克拉拉縣與計畫生育 聯合會 (Planned Parenthood，PPFA)共同合作成立的專科診所，9日在山景城正式開幕。診所未來將為整個灣區 居民提供心臟、胸腔及內分泌相關的醫療服務。診所旁也有附設藥局 ，除了提供一般民眾拿藥，也讓來看診的民眾方便看診完後就能得到最好的照顧。

開幕儀式由聖他克拉拉縣醫療中心醫院、診所首席執行官勞倫斯(Paul Lorenz)、聖克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian)、計畫生育聯合會首席執行官卡蘿絲(Stacy Cross，)以及聖克拉拉縣醫療中心藥房服務總監辛格(Nari Singh)共同主持。

專科診所雖小，但兩間問診房間寬敞、明亮。（記者熊移山／攝影)

勞倫斯表示:，對於聖他克拉拉縣能與計畫生育聯合會合作感到高興，讓山景城多元專科診所除了上述的專科外，也能提供給民眾一般的醫療服務。診所成立宗旨就是要服務民眾，無論他們是否有保險或是有沒有能力支付帳單，這裡都能提供一樣的醫療服務。

計畫生育聯合會的總部位於紐約布魯克林，1916年成立，並在1942年改名為現名。計畫生育聯合會包括159個醫療和非醫學分支機構，在美國運營超過650個健康診所，主要提供各種生育健康服務和性教育，致力於研究生育技術，並提倡對生殖權利進行保護。

卡蘿絲表示，聯合會在灣區經營超過40年，這一次的合作可以追溯2017年與聖克拉拉縣議員史密提恩的會面，在雙方的努力共同努力下才能在山景城建立這一個專科診所，為附近居民提供更多元的選擇。

山景城市長拉米瑞斯〈Lucas Ramirez）也到現場觀禮。他表示，雖然這個專科診所不大，但對於診所的成立感到驕傲，強調這個全新的診所並不是只屬於山景城，只要是有需要的民眾都可以來使用。

辛格表示，聖克拉拉縣有其它11處一般診所，但是專科診所只在山景城有。民眾在心臟、胸腔及內分泌專科有需要協助，可以透過家庭醫生轉診到這裡就醫。另外藥局也接受一般民眾的處方籤，這些服務都可以提供給經濟條件不好的民眾多一個就醫選項。

山景城專科診所的地址是: 2500 California Street, Mountain View CA。