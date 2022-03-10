柏克萊人民公園 將建學生宿舍、遊民住房

柏克萊人民公園將建造學生宿舍和遊民、低收入住房。（取自柏克萊加大官網）

柏克萊市、柏克萊加大 和當地非營利組織9日聯合舉行線上記者會宣布，將為目前住在人民公園（People's Park）的遊民 免費提供42個汽車旅館 房間，以及膳食和社會服務，為期18個月。人民公園的空地將從今年夏天開始，為1100多名學生建造急需的學生宿舍，屆時公園將被關閉。公園項目還將建設100個單位的永久性支持性住房，提供給遊民和社區低收入居民居住。

此外，柏加大、市政府和柏克萊第一長老會正在合作，在其教堂的場地上，建造和資助一個新的日間救助中心，為有需要的社區成員提供包括膳食、心理健康諮詢、住房導航、庇護所轉介、獲取福利等服務。這個占地2.8畝的公園，是加州最具爭議的土地之一，有半個世紀的抗議和衝突歷史。新住房項目建成後，約60%將保留開放的綠色空間，並建立一個紀念碑，以紀念其傳奇的歷史。

去年秋天，柏加大校長克里斯特（Carol Christ）承諾，除非向目前居住或使用公園場地的人提供住房和新的白天聚會地點，否則不會開始在人民公園建造急需的學生住房和永久支持性住房。

據悉，柏加大、市府將與Rodeway Inn公司簽訂42個汽車旅館房間的租賃協議。這些房間將用於安置目前居住在人民公園的遊民。每位居民將獲得一個最近改造過的私人房間，配備一個小廚房和浴室，乾淨的床單和基本洗漱用品。有定期的家政服務，以及使用洗衣設施。

此外，當地經驗豐富的非營利組織Abode Services，將為居民提供每日膳食服務，臨床保健和諮詢、交通支持，並設置專職住房導航員，將協助這些居民過渡到永久性住房。

利用加州營地解決基金（Encampment Resolution Fund）的470萬撥款，柏克萊市將承擔Rodeway汽車旅館12個月的租賃費用，以及Abode Services在同一時期提供的服務。柏克萊加大已承諾提供約220萬，支付另外6個月的租賃費用，居民總計可以入住18個月。

位於柏克萊的Rodeway汽車旅館，以前曾成功地為居住在80號公路大學路交匯處附近的遊民提供臨時住所。阿拉米達縣目前將該旅館用於收容特別容易受到新冠疫情影響的人。目前住在旅館的居民，已經得到永久住房券（permanent housing vouchers）和住房導航支持，以便他們能夠在4月底或之前成功過渡到永久性住房。

市長阿瑞昆（Jesse Arreguín）說，很自豪能夠如此紀念人民公園的遺產。這些住房項目反映了柏克萊的價值觀，將更好滿足社區需求。這種合作關係將為生活在人民公園的人提供遮蔽之所，而不是簡單地將他們從一個社區推到另一個社區。

克里斯特說，對大學、市府和非營利機構組成的新聯盟，表示感謝和謙卑。大家齊心協力，為學生、社區的無房者和柏克萊市的所有居民提供住房和服務，實現了真正的三贏。

Abode Services執行長奇可因（Louis Chicoine）表示，很高興在住房項目上協助柏克萊市，提供以人為本的個性化方法，為每個酒店客人量身定制社會支持和身體及心理健康服務。「我們相信每個人都應該有一個家，旅館住所，是這些客人在支持下找到回家之路的重要一步。」