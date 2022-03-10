陳詩敏提案 家庭友好工作場所法通過

市議員陳詩敏(右)提出的「家庭友好工作場所立法」獲通過。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會在國際婦女節當天，通過市議員陳詩敏提出的「家庭友好工作場所」立法(Family Friendly Workplace Ordinance)，提升工人要求彈性工作時間安排的權利，以期平衡工人工作和照顧家庭的義務。

提出法案的舊金山第一區市議員陳詩敏表示，這項立法對於確保公平復甦、平衡工人和雇主的需求尤為重要。她指出，這是城市復甦轉變的關鍵時刻，需要創造可持續的工作環境，真正為每個家庭提供友好的生活工作環境。

「家庭友好工作場所」的新立法將建立公平程序讓雇員與雇主合作，共同製定工作安排，幫助照顧家庭。要求雇主批准員工照顧家庭所需要的工作安排請求，包括彈性或可預測的時間安排。遠程辦公雇員同樣享有相同的權益。擴大護理的定義，除了父母之外的年長家庭成員也包含在內。雇員20人以下的小公司可獲得豁免。

市議員梅義加(Myrna Melgar)表示，很高興立法在婦女節當天通過。雖然女性不是唯一照顧家庭的人，但很明顯可以感覺到，平衡工作與家庭這一議題中，確實存在性別不公。這項條例將雇主已經在提供的福利靈活化，讓工作環境中可以保持多元化的勞動力，以支持作為父母的工作人員和其他照顧者的需求。

陳詩敏指出，新冠疫情 居家辦公證明了「我們能夠以過去從未想過的方式辦公。所以長遠來看，出台考慮雇傭雙方需求的法律是必要的。現在也是更新這條法例的迫切時刻。」她指出，彈性工作時間可提高工人的生產力和滿意度。越來越多的企業發現，彈性工作制對人工的招聘和保留、減少缺勤和用工成本，都帶來了正面影響。低收入 和有色人種的基層工人，比高薪者更能感受到這一政策的正面效果。

法案得到了市議會主席華頌善(Shamann Walton)、市議員盧凱莉(Hillary Ronen)、梅義加、安世輝(Ahsha Safai)的連署支持。