我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

灣區7成企業計畫重返辦公 調查：每周3天最理想

編譯組／灣區9日電
調查發現，灣區有七成的企業已開始或計畫讓員工重返辦公室。（Getty Images）
調查發現，灣區有七成的企業已開始或計畫讓員工重返辦公室。（Getty Images）

隨著Omicron病例減少、新冠疫情逐漸進入地方性疾病階段，灣區愈來愈多公司開始計畫讓員工重返辦公室。

由灣區委員會（Bay Area Council）、大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）和EMC市調公司上個月共同進行的調查發現，受訪的200家企業當中，超過七成已開始或計畫在3月中旬開始讓非必要性雇員重返辦公室。被問到計畫讓一般性員工每周回辦公室幾天時，超過四成的企業回答，「一旦疫情過去」，希望員工可以每周進辦公室三天。

調查結果顯示，只有15%的企業計畫恢復每周五天全時在辦公室工作的型態，疫情前這樣的企業占70%到75%。

灣區委員會資深公共政策副總裁利特瓦克（Gwen Litvak）指出，受訪的企業分布在灣區各縣之中，規模從只有幾名員工到數千名員工不等，包括飯店餐飲業、高科技公司、法律事務所等各行各業。調查發現，大部分的公司認為，周二、周三和周四是員工最可能進辦公室的日子。

上班族重返辦公室和市中心的人數多寡，對小商業、稅收和交通都有重大的影響。舊金山最近公布了鼓勵員工重返市中心辦公室的企業名單，意在振興在疫情大部分時間裡都空蕩蕩的市中心。

調查還發現，企業比較不擔心疫情期間搭乘大眾交通工具染疫的風險，但許多求職者仍擔心感染病毒。在最近一項學術調查中，四分之一未找工作的失業者表示，感染問題是他們仍然保持觀望的原因之一。這項學術調查也發現，維持人際關係和面對面協同合作被列為是回辦公室上班的前三大好處。

利特瓦克認為，上班族重返辦公室將有助灣區交通重回正軌，但過去市中心早、午、晚出現的交通擁擠狀況不會再發生。她表示，這個趨勢引出一系列交通資金問題，以及加州是否應該在營運和為地方單位開發資金來源等方面更積極發揮作用的問題。

利特瓦克還指出，儘管疫情大幅改變了人們的交通模式，但現在不斷上漲的油價具有可以使更多民眾恢復搭乘大眾交通工具的重要影響力。

疫情 灣區 大都會

上一則

舊金山3月11起 室內用餐不需疫苗證明

下一則

鄰里組織提議增收千名學生 柏克萊加大拒絕

延伸閱讀

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶
加州確診率跌破2% 去年夏天以來最低

加州確診率跌破2% 去年夏天以來最低

疫情才緩 油價又漲 運輸業者叫苦

疫情才緩 油價又漲 運輸業者叫苦
聖他克拉拉縣 登全美最健康社區榜

聖他克拉拉縣 登全美最健康社區榜
戰事緊，舊時同窗應無恙?

戰事緊，舊時同窗應無恙?

熱門新聞

執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

2022-03-09 02:20
東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17
歷史學家奈馬克認為，如果烏克蘭戰敗遭佔領，恐出現長期血腥叛亂。（取自史丹福大學網站）

史丹福歷史學家：若烏克蘭戰敗 恐出現長期血腥叛亂

2022-03-03 19:42
舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

2022-03-06 02:15
LYF夏令營成立於 1983 年，最初是台灣移民第一代父母成立，希望能傳承台灣文化和價值觀。（記者江碩涵／攝影）

矽谷台裔第二代夏令營爆滿 尋找台灣味與認同感

2022-03-04 18:12

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴