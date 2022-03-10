灣區7成企業計畫重返辦公 調查：每周3天最理想

調查發現，灣區有七成的企業已開始或計畫讓員工重返辦公室。（Getty Images）

隨著Omicron病例減少、新冠疫情 逐漸進入地方性疾病階段，灣區 愈來愈多公司開始計畫讓員工重返辦公室。

由灣區委員會（Bay Area Council）、大都會 交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）和EMC市調公司上個月共同進行的調查發現，受訪的200家企業當中，超過七成已開始或計畫在3月中旬開始讓非必要性雇員重返辦公室。被問到計畫讓一般性員工每周回辦公室幾天時，超過四成的企業回答，「一旦疫情過去」，希望員工可以每周進辦公室三天。

調查結果顯示，只有15%的企業計畫恢復每周五天全時在辦公室工作的型態，疫情前這樣的企業占70%到75%。

灣區委員會資深公共政策副總裁利特瓦克（Gwen Litvak）指出，受訪的企業分布在灣區各縣之中，規模從只有幾名員工到數千名員工不等，包括飯店餐飲業、高科技公司、法律事務所等各行各業。調查發現，大部分的公司認為，周二、周三和周四是員工最可能進辦公室的日子。

上班族重返辦公室和市中心的人數多寡，對小商業、稅收和交通都有重大的影響。舊金山最近公布了鼓勵員工重返市中心辦公室的企業名單，意在振興在疫情大部分時間裡都空蕩蕩的市中心。

調查還發現，企業比較不擔心疫情期間搭乘大眾交通工具染疫的風險，但許多求職者仍擔心感染病毒。在最近一項學術調查中，四分之一未找工作的失業者表示，感染問題是他們仍然保持觀望的原因之一。這項學術調查也發現，維持人際關係和面對面協同合作被列為是回辦公室上班的前三大好處。

利特瓦克認為，上班族重返辦公室將有助灣區交通重回正軌，但過去市中心早、午、晚出現的交通擁擠狀況不會再發生。她表示，這個趨勢引出一系列交通資金問題，以及加州是否應該在營運和為地方單位開發資金來源等方面更積極發揮作用的問題。

利特瓦克還指出，儘管疫情大幅改變了人們的交通模式，但現在不斷上漲的油價具有可以使更多民眾恢復搭乘大眾交通工具的重要影響力。