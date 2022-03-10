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助拓展外交 24人獲經文處頒僑務榮譽職聘書

記者王子涵╱舊金山報導
經文處處長賴銘琪(中)接待各位委員，並勉勵大家要擔任好傳統僑社與台胞之間的橋梁。（記者王子涵╱舊金山攝影）
經文處處長賴銘琪(中)接待各位委員，並勉勵大家要擔任好傳統僑社與台胞之間的橋梁。（記者王子涵╱舊金山攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處9日舉行僑務榮譽職人員聘書頒發典禮。本次共起聘24名榮譽職人員，其活動範圍遍及舊金山、屋崙、沙加緬度、鹽湖城等地。經文處處長賴銘琪、主任蘇上傑接待各位委員，勉勵大家要擔任好傳統僑社與台胞之間的橋梁。

賴銘琪表示，在自己30多年的外交工作中，深深體會到，如果沒有榮譽職人員的幫忙，外交工作將會異常的辛苦。

賴銘琪說：「僑務委員的任期為三年，所以每三年就會再提起大家的名字一次。你們沒有薪水，還出錢出力。希望你們可以繼續扮演好傳統僑社與台胞之間的橋梁，目標一致，為自由、民主、中華民國努力。」

新起聘的僑務委員有：關健中、趙炳賢、陳俊明（沙加緬度）。僑務咨詢委員有：夏玉珠、許筆家（沙加緬度）、陳夏儀、錘維君、黃宇豪、鄧灼照、劉民富（屋崙）、陳伯豪、鄧瑞菊（沙加緬度）。

僑務顧問有：陳子巖、司徒仲山、湯慧娟（沙加緬度）、鄭品麗（屋崙）、張慧珍（屋崙）。僑務促進委員有：林佩珍、林競威、呂明濂、劉梅梅（市作頓）、林文煥（沙加緬度）、胡淑洋（鹽湖城）、陳秋雲（鹽湖城）。

各位委員對於即接下來的工作充滿信心。曾擔任過三次僑務委員的夏玉珠此次被聘用為僑務諮詢委員。她表示，很高興可以繼續為中華民國政府服務，「如果國家有需要我的地方，我會義不容辭地服務。」夏玉珠說。

僑務咨詢委員鍾維君表示，所有在海外的僑胞，只要認同自由民主，無論是老僑民還是新僑民，都應該合作起來，互相支持。他很感動北灣各傳統僑社對於中華民國一如既往的支持。

鍾維君說：「我投身僑社工作也有好幾十幾年了。我們真的應該尋找新的、有潛力的年輕人來把這個項目繼續傳承下去。」

另外幾位委員也不約而同地對傳承問題表達擔憂。僑務促進委員呂明濂表示，各社團一直嘗試著吸引年輕人加入進來，但是非常困難，效果不是很大。

賴銘琪指出，最重要的是需要給予年輕人活動的機會，培養他們的興趣。「比如說祭孔活動，學生可以參與舞蹈活動，讓他們有角色扮演，與社團密切互動起來」。

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