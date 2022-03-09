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洛威爾高中校友會會長：擇優錄取制合法

編譯組╱灣區8日電
洛威爾高中招生方式引起爭議。（美聯社）
洛威爾高中招生方式引起爭議。（美聯社）

舊金山洛威爾高中校友會長拉札盧絲 (Kate Lazarus) 7日致函舊金山聯合學區首席法律顧問侯克 (Danielle Houck)，指出學區官員誤解加州教育法規，認定洛威爾招生方式觸犯法律，但事實上加州教育法規並沒有阻止洛威爾高中運用學術標準錄取學生。

舊金山名校洛威爾高中(Lowell High School) 過去多年來使用申請學生的學術表現，為錄取新生的標準，引起地方各界爭議。其中最大的一項議題，就是洛威爾高中過去的招生方式到底合不合法。

舊金山教育當局去年於是以抽籤方法，取代洛威爾高中過去根據學術表現招收新生的方式，用意是將校園學生多元化。批評者認為，洛威爾過去的招生方式歧視非洲裔與西語裔學生。洛威爾實施抽籤方式後，校園變得更多元化。校園內非洲裔與西語裔新生增加許多。然而彩券方式傷害到亞裔學生。過去洛威爾高中以學術標準招生時，亞裔學生比例極高。

根據目前加州教育法，除了專門學校 (specialized school) 外，一般公立學校不可以學術或運動標準來招收新生。

然而拉札盧絲7日致舊金山聯合學區信中，稱洛威爾高中為一專門學校，因此有權挑選合適學生。

然而，加州並未將洛威爾高中歸類為專門學校。雖然一般認為洛威爾學生學業水準高，可是並未認定洛威爾是天才教育機構。

過去期間，舊金山教育當局無法肯定洛威爾的招生方式是否合乎1990年代以來的法規。洛威爾高中從1856年建校以來，即採用高學術表現為招生標準。許多教育專家認為，洛威爾的招生方式實施已久，應該無需受到目前法規限制。

拉札盧絲信中指出，法規推出前，洛威爾高中長年以來均被公認為一所專門學校，辦學目的是符合高標學生的需求。如果招生方式違法，加州教育局早就會進行干預。

然而有些教育委員認為，洛威爾招生方式違法，舊金山學區無法更改回復原狀。專家指出，有關洛威爾高中招生方式合不合法，這還需要加州教育局、加州總檢察官辦公室，以及其他社區與法律機構的意見。

教育局 招生 加州

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