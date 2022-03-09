疫情才緩 油價又漲 運輸業者叫苦

Uber駕駛自行承擔油價壓力。（記者熊移山╱攝影）

美國疫情 緩解，在各州解禁口罩令後，灣區 多家企業也開始要求員工返回公司上班。就在民眾感覺似乎生活應該可以慢慢回到正常的時候，卻因為俄羅斯入侵烏克蘭，石油價 格突然暴漲。這一記莫名的重拳讓從事運輸行業者，不管是公司企業或是優步(Uber)的個人駕駛，都大感吃不消。

史蒂文運輸公司(Steve's Amazing Rides)是在灣區經營各種接送及客製化行程安排宅配的中小企業。業主龐大仁(Steve Johanson)表示， 兩年的疫情下來，大家因為減少出門，所以本來的接送業務，特別是機場接送這一項大幅縮水。好在宅配業務相對成長才讓他們勉強存活下來。

他說，上一波油價上漲，他們也咬牙自行吸收。這一波通貨膨脹也只敢將部分業務調漲零頭。但現在這一波看不見底油價上漲真是讓他們憂心忡忡。若立即反應調漲價格，怕客人跑掉。自行吸收的結果，卻是利潤都被吃掉了。他當時在購進車輛時堅持採用Hybird油電混合車型，雖然當時成本墊高，但是現在看起來還是划算的。畢竟公司將近20台車，每台車子幾乎每兩天就要加一次油，一個月累計下來也能省下不少開銷。

至於個人，不管是全職或是兼職做優步優步和來福車(Lyft)的駕駛，也是叫苦連天。平時正職是服務生，五年來有空就兼差開優步的Emily向記者表示，一開始開優步覺得還挺不錯，基本上大概平均下來載客開一哩賺一元。但是油價這幾年下來幾乎翻了一倍。優步的車資倒是沒太大變化，利潤也就明顯下降了許多。想要多賺就只能多開，因為如果有達到優步公司的載客數量要求，就能得到額外的現金獎勵。「如果油價繼續漲，那就先休息一陣子再觀望吧！」