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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

聖他克拉拉縣 登全美最健康社區榜

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉縣營運長馬奎斯指出，聖縣獲得最健康社區之一。（記者李榮╱翻攝）
聖他克拉縣營運長馬奎斯指出，聖縣獲得最健康社區之一。（記者李榮╱翻攝）

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）公布2021年的「最健康社區名單（List of Healthiest Communities）」，聖他克拉拉縣在其中近3000個縣中排名第40，名列前茅。該列表評估10個健康和健康相關類別的84個指標，包括人口健康、公平、教育、經濟、住房、食品與營養、環境、公共安全、社區活力和基礎設施等。

依照該項評比，聖他克拉拉縣總分為82分，而加州平均分為56分，全國平均分則為48分。聖他克拉拉縣三個最高分的項目分別是人口健康（94）、經濟（91）和基礎設施（87）。

聖他克拉縣營運長馬奎斯（Miguel Márquez）指出，聖他克拉拉縣有近200萬的人口，服務15個城市，以及一些聖他克拉拉縣轄區。縣府一直以來致力於為聖縣多元化、多元文化人口提供服務。事實上，聖他克拉拉縣的人口超過美國14個州。

此外，縣府為社區成員提供基本服務，包括公共衛生保護、環境管理、衛生系統、醫療服務、兒童和成人保護服務、無家可歸預防和解決方案、災難應急響應、保護少數族裔社區和受到威脅的人、獲得公平的刑事司法系統等，以及許多其他公共福利。

灣區還有多個縣上榜，排名第43位的為聖馬刁縣。另外，聖他柯士達縣排名205，阿拉米達縣排名217，索諾馬縣排名250，納帕縣排名281，舊金山縣排名404。

加州 灣區 舊金山

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