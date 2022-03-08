我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

舊金山華裔大學生 陳屍Tesla租車內

編譯組／舊金山7日電
失聯的華裔梁姓學生（左）屍體在墜毀的Tesla中被發現。（取自臉書）
失聯的華裔梁姓學生（左）屍體在墜毀的Tesla中被發現。（取自臉書）

佛萊斯諾縣警長6日下午說，一名失蹤的舊金山大學（USF）學生被發現死在他為旅行所租的Tesla汽車內。21歲的克里斯‧梁（Chris Liang，音譯）從2月28日開始失蹤。

加州公路巡警5日接到報告，稱洛斯巴諾（Los Banos）以西的Panoche Road發生車禍。他們在那裡發現一輛Tesla翻倒在溝裡，車內的男子後來被確認為克里斯。目前還不清楚車禍是何時發生、具體是怎麼發生的。

克里斯‧梁告訴他的家人，他在2月28日周一突然要從舊金山到南加州旅行；此後就一直沒有消息。梁的哥哥傑瑞（Jerry Liang）說他感到麻木和震驚。他說，克里斯在告訴家人他要去爾灣之前，分享了一張自己在新租的Tesla車內的照片。傑㙐說周一是最後一天克里斯與人有聯繫。

傑瑞說，他的弟弟在周一凌晨1:40給他發短信，描述了他的計畫。傑瑞說他變得更加擔心，因為克里斯一直為精神健康問題所困擾。他說，Tesla應用程序顯示他的最後一個位置是在加州中部小鎮Firebaugh，那裡有一個超級充電站。

「這次旅行的整個前提是相當瘋狂的，」傑瑞說。「他去年3月拿到了駕照，從那時起就沒有開過車；他從來沒有從北加州一路開到南加州，從來沒有自己訂過酒店，而且是在上學期間租了這輛Tesla，他還在上課，卻做了他告訴我們的所有這些瘋狂的事情，這非常令人擔憂。」

當克里斯的朋友說他從未到達爾灣市時，傑瑞更加擔心了。他的電話無法接通。他在周三沒有歸還租來的汽車，錯過了要上的課程。他是舊金山大學的一名大四學生，學習商業。

舊金山大學在一份聲明中說：「我們的工作人員一直在與我們的學生克里斯‧梁的家人合作。如果你有可以幫助找到克里斯的信息，請致電舊金山大學公共安全調度中心，電話是(415)422-4201。」

舊金山警察局表示有聞這個失蹤者報告，但該報告是向爾灣警察局提出的。如有任何進一步的細節，應聯繫爾灣市。

在社交媒體上呼籲公眾使用#findchrisliang標簽後，傑瑞組織了一個搜索小組，並在周六開車到中央山谷找尋任何有關克里斯的跡象。

舊金山 加州 Tesla

上一則

Google、推特辦公室重開 將展開一場變革實驗

下一則

從未染疫者 日後有可能不會感染

延伸閱讀

葛謨公開露面：度過人生最艱難時期 已學到「十足的教訓」

葛謨公開露面：度過人生最艱難時期 已學到「十足的教訓」
葛謨辭職後首次公開露面 再次道歉 批判「取消文化」

葛謨辭職後首次公開露面 再次道歉 批判「取消文化」
到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤
皇后區迎新春 舒默穿虎襪祝賀

皇后區迎新春 舒默穿虎襪祝賀
嚇到觀眾了 超帥氣男星私下竟是蒼老阿伯樣 判若兩人

嚇到觀眾了 超帥氣男星私下竟是蒼老阿伯樣 判若兩人

熱門新聞

東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17
儘管租金為全美最貴，聖荷西租屋的可負擔性仍高於購屋。（Getty Images）

租屋比買屋更划算 舊金山、聖荷西上榜

2022-02-28 02:00
柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
歷史學家奈馬克認為，如果烏克蘭戰敗遭佔領，恐出現長期血腥叛亂。（取自史丹福大學網站）

史丹福歷史學家：若烏克蘭戰敗 恐出現長期血腥叛亂

2022-03-03 19:42

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料