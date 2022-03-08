舊金山華裔大學生 陳屍Tesla租車內

失聯的華裔梁姓學生（左）屍體在墜毀的Tesla中被發現。（取自臉書）

佛萊斯諾縣警長6日下午說，一名失蹤的舊金山 大學（USF）學生被發現死在他為旅行所租的Tesla 汽車內。21歲的克里斯‧梁（Chris Liang，音譯）從2月28日開始失蹤。

加州 公路巡警5日接到報告，稱洛斯巴諾（Los Banos）以西的Panoche Road發生車禍。他們在那裡發現一輛Tesla翻倒在溝裡，車內的男子後來被確認為克里斯。目前還不清楚車禍是何時發生、具體是怎麼發生的。

克里斯‧梁告訴他的家人，他在2月28日周一突然要從舊金山到南加州旅行；此後就一直沒有消息。梁的哥哥傑瑞（Jerry Liang）說他感到麻木和震驚。他說，克里斯在告訴家人他要去爾灣之前，分享了一張自己在新租的Tesla車內的照片。傑㙐說周一是最後一天克里斯與人有聯繫。

傑瑞說，他的弟弟在周一凌晨1:40給他發短信，描述了他的計畫。傑瑞說他變得更加擔心，因為克里斯一直為精神健康問題所困擾。他說，Tesla應用程序顯示他的最後一個位置是在加州中部小鎮Firebaugh，那裡有一個超級充電站。

「這次旅行的整個前提是相當瘋狂的，」傑瑞說。「他去年3月拿到了駕照，從那時起就沒有開過車；他從來沒有從北加州一路開到南加州，從來沒有自己訂過酒店，而且是在上學期間租了這輛Tesla，他還在上課，卻做了他告訴我們的所有這些瘋狂的事情，這非常令人擔憂。」

當克里斯的朋友說他從未到達爾灣市時，傑瑞更加擔心了。他的電話無法接通。他在周三沒有歸還租來的汽車，錯過了要上的課程。他是舊金山大學的一名大四學生，學習商業。

舊金山大學在一份聲明中說：「我們的工作人員一直在與我們的學生克里斯‧梁的家人合作。如果你有可以幫助找到克里斯的信息，請致電舊金山大學公共安全調度中心，電話是(415)422-4201。」

舊金山警察局表示有聞這個失蹤者報告，但該報告是向爾灣警察局提出的。如有任何進一步的細節，應聯繫爾灣市。

在社交媒體上呼籲公眾使用#findchrisliang標簽後，傑瑞組織了一個搜索小組，並在周六開車到中央山谷找尋任何有關克里斯的跡象。