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從未染疫者 日後有可能不會感染

編譯組／灣區7日電
專家表示，還未感染過新冠病毒的人現在避免感染是有可能的。（美聯社）
專家表示，還未感染過新冠病毒的人現在避免感染是有可能的。（美聯社）

數據指出，美國約有57%的民眾還未感染過新冠病毒。如果這些民眾開始恢復過正常生活，例如上館子、購物或參加派對都不戴口罩，他們感染病毒的機率有多高？

聯邦疾病防治中心（CDC）最近估計，美國43%的民眾，約1億4300萬人，已感染過新冠病毒，有些人可能感染過不止一次。換言之，約57%的民眾還未曾感染過。儘管在Omicron造成病例激增之時，專家曾警告，Omicron會感染許多人，但他們認為在近期內還是可以避免的。

還未感染過新冠病毒的舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）說：「我的看法是，不被傳染並非不可能。」他表示，當一個地區確診率很低時，從未感染過新冠病毒的人是有可能不會感染到的，因為他們接觸到病毒的機會變小了。

瓦賀特還補充，那些接種了補強針的人由於有足夠的免疫力，因此即使接觸到病毒也不一定會感染。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）同意瓦賀特的看法。他表示，從長遠的角度來看，是否會無可避免地感染到病毒並沒有一定的答案，但只要我們還處於進入地方性疾病（endemic）的過渡階段，避免感染到病毒是有可能的。

陳子平說：「我們是不是最終一定都會感染到病毒？從生物學上來說，是的，這是可能的。但我們是否正處於必須接受這種理論的時代？並不是。」

陳子平和其他衛生專家都一致認為，只要時時保持警覺心，在享受生活的同時避免感染到病毒是有可能的。

陳子平以自己為例表示，他現在可以享受在餐廳裡用餐這樣的生活，但仍對危險情況保有高度的警覺性。例如，如果出現像1月病例激增的情況，他就不會參加擁擠的室內活動。

史丹福大學傳染病學家卡蘭（Abraar Karan）也表示，防疫規定放寬不代表無法避免感染。他說：「基本上，我還是認為有些事可以讓我們更安全。」

卡蘭表示，政府有義務透過改善建築物通風和擴大提供N95口罩給有需要的人等措施，來幫助人們安全恢復正常生活。

專家還表示，即便日後可能感染病毒，現在避免感染也有好處，因為，疫情持續的時間愈長，我們對病毒的了解就愈多，代表未來的治療方式會更好、也更容易獲得。

口罩 舊金山 聯邦疾病防治中心

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