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Google、推特辦公室重開 將展開一場變革實驗

編譯組／灣區7日電
矽谷即將對未來工作型態展開一場實驗。（美聯社）
矽谷即將對未來工作型態展開一場實驗。（美聯社）

科技巨頭Google和推特近日宣布了截然不同的員工重返辦公室計畫，展開了矽谷的辦公室重開實驗。

Google提出混合式職場計畫，要求員工未來每周必須進辦公室工作三天。然而，即將在15日重開辦公室的推特表示，會繼續允許員工在他們選擇的地點辦公，即使是永久全職在家工作也無妨。

智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）執行長韓考克（Russell Hancock）說：「我們正處於變革之中，這可能是一場巨變。過去的型態是『到公司上班、留在公司上班、我們會讓公司變得更有吸引力、會為你提供食物和一系列令人難以置信的設施、所以永遠留在這裡吧』，但事實是，我們不會再回到那個時期。如果雇主告訴你，你必須每天都到公司上班，那只會被視為是不可接受的石器時代行為。」

灣區委員會（Bay Area Council）政策與監管法律顧問歐布拉諾維奇（Kelly Obranowicz）認為，現在就對矽谷未來的工作模式下定論還太早，但許多公司已經準備好開始試水溫。

歐布拉諾維奇指出，灣區委員會2月對200家企業進行的第11次調查發現，七成的企業準備在這個月中旬開始讓員工重返辦公室。她說：「這個比率是有史以來最高。企業將進入新的測試階段，了解如何實施進一步的混合工作方式。」

不過，專家表示，上班族對遠距工作方式的青睞、矽谷科技業的特性、未來是否還會出現新變種病毒的不確定性，代表新職場計畫是複雜且令人憂慮的。

韓考克說：「顯然，人們喜歡在家工作，但許多人也喜歡到公司上班，因此，我們還有很多事情有待釐清。我想，再過六個月，我們大概就能看到我們將會在哪裡著陸。」

灣區新聞集團（Bay Area News Group）去年和矽谷聯合創投共同進行的一項調查發現，在新冠疫情期間可以遠距工作的灣區上班族，有七成希望疫情過後可以繼續遠距工作。韓考克說：「如果企業在人才爭奪戰中發現遠距工作政策真的很重要，他們就會做出調整。我們不可忘記，在矽谷，人才是最重要的事。」

矽谷 灣區 疫情

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