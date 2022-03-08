薩拉度加圖書館之友 邀約「樂舞者」表演台原住民舞蹈

薩拉度加圖書館之友安排具有台灣原住民元素的舞蹈表演。（記者熊移山／攝影）

「薩拉度加圖書館 之友」舉辦了一場文化活動，邀請舞蹈團體「樂舞者」（Jolly Dancer）前來表演台灣傳統原住民 舞蹈，現場免費贈送DIY手作「兩隻老虎」手提燈籠以及「原住民頭飾」給參加的民眾，吸引不少人參與。活動中還有舞蹈老師帶動唱，更是讓在場的觀眾又動又跳，寓教於樂充滿歡樂的氣氛。

已成立40年的薩拉度加圖書館之友會是非營利性公益組織，實體和網路二手書店叫「The Book-Go-Round」，利用募款及販售民眾的捐書籌取經費，為薩拉度加圖書館每年提供4到5萬元的公益經費。薩拉度加圖書館之友活動組志工游菀瑜（Woanyu Yu）表示，因為薩拉度加市亞裔及印度族裔人數相對較多，薩拉度加圖書館之友每年也會舉辦不同的文化活動來介紹異國風俗，今年的主題就是介紹台灣原住民傳統舞蹈。

台灣原住民族有阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族等16族，各族群擁有自己的文化、語言、風俗習慣和社會結構，但歌唱以及跳舞是他們各族間少數的共通點，主辦單位也特別找到一群來自台灣熱愛舞蹈的社團「樂舞者」前來演出。

畢業於台灣藝術大學舞蹈系的樂舞者團長王淑美（Shu Mei Wang）表示，這次特別選擇了2017年台灣台北市政府舉辦的世界大學運動會主題曲「擁抱世界擁抱你」（Embrace The World With You）來當活動的音樂，「就像台灣排灣族的一句古話：一起來唱歌跳舞，用音樂及舞蹈來打破語言的隔閡。」

一般的音樂舞蹈表演都是單方面的演出，王淑美則藉由帶動唱，加上現場共十名舞者一起來讓現場的觀眾真實體驗原住民的傳統舞蹈，簡單的屈膝、轉身拉弓、擊掌的動作，讓現場老老小小的觀眾跳得樂不可支。

薩拉度加市議員的趙嬿（Yan Zhao）也到現場感謝薩拉度加圖書館之友舉辦了如此有意義的活動，並且代表市府頒發感謝狀給表演團體樂舞者。金山灣區華僑文教中心副主任徐廣梅，則是帶來台灣觀光 局贈送的DIY手作「兩隻老虎」手提燈籠以及僑委會精心設計的DIY「原住民頭飾」、「原住民獵刀」當伴手禮送給現場民眾。兩種伴手禮都是由紙片製成，但在組合完成後維妙維肖相當精緻，讓現場的民眾特別是小孩，開開心心地從玩樂中認識台灣傳統文化。