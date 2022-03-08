北加州客家同鄉會新春年會 延續客家文化

北加州客家同鄉會新春年會，延續延續客家文化。（記者李榮／翻攝）

北加州 客家同鄉會舉辦2022年度的新春年會，今年因為防疫的關係，改為線上舉行。舊金山經文處長賴銘琪以影片致意，僑教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅等人都上線參加。莊雅淑指出，北加 州客家同鄉會長期凝聚客家鄉親、促進鄉親聯誼，並且積極參與政府的各項活動，包括雙十國慶升旗、元旦升旗等，並且積極推廣客家的美食與文化，以及團結和硬頸的精神，感謝客家同鄉會的付出也希望客家精神永遠流傳。

賴銘琪指出，自己的母親就是客家人，他以客家血統為榮。僑教中心副主任徐廣梅則表示，北加州客家同鄉會在灣區服務鄉親，致力於傳承客家文化，並且參加很多的活動，僑教中心感謝客家同鄉會。她也向鄉親拜晚年，祝福新的一年，虎年旺旺來。

今年是北加州客家同鄉會第42周年。北加州客家同鄉會會長張長春表示，兩年前剛上任會長時，正值北加州客家同鄉會40周年慶，本已籌備好盛大舉行的年會，卻因為新冠肺炎疫情 爆發而臨時取消，「兩年過去了，疫情卻還沒有銷聲匿跡，也一直沒有辦法舉辦面對面的活動與鄉親們在一起，相當遺憾。不過，北加州客家同鄉會的理監事每一、兩個月都會固定開會議，並且提供各種資訊的服務。」

他表示，過去兩年同鄉會提供許多防範新冠肺炎的資訊，以及美食與舞蹈的線上活動。另外，因為疫情的關係，不少從台灣來的鄉親無法返台，因而喪失在台的戶籍，同鄉會也透過了僑委會舉辦視訊會議，介紹補救辦法。社區服務方面，北加州客家同鄉會還贊助「阿茲海默症協會」 宣導講座，提高大家對失智家庭的認知與關懷。

張長春也感謝僑務委員、副會長呂玉貞，協調對外的溝通。包括客家委員會的客家採茶劇團以及海外好客文化巡迴列車到灣區表演，都是經由呂玉貞策畫。此外，總是一口純正客家山歌的理事長何美麗，可以說是十八般武藝樣樣精通，並且做出一手正宗客家佳餚。

北加州客家同鄉會理事團隊包括：張仁惠、溫桂珠、邱景雲、鄭月娥、黃惠美、黃慧芸、胡新貴、劉興榮、劉志富、池曼莉、曾達祥、楊焜麟。監事：姜鎂玲、黃明雲、盧金蘭。