美利允市、北港姐妹市周年慶古廟遊行 三太子助陣

美利允市與雲林北港是姐妹市，古廟遊行還有三太子助陣。（經文處提供）

舊金山 經濟文化辦事處副處長朱永昌與金山僑教中心主任蘇上傑、經文處副組長黃浩等人，應「美利允-北港姊妹市委員會」會長夢恩（Judy Mann）邀請，到北加州 美利允市（Marysville）出席美利允市與台灣雲林縣北港鎮姊妹市36周年慶暨第142屆北溪（Bok-Kai）古廟遊行 ，場面熱絡。

沙加緬度地區台灣同鄉會、加州首府台灣同鄉會、沙加緬度榮光會及急難救助協會共4個僑團約50餘位僑胞，在「電音三太子」的助陣下都到場慶賀。駐舊金山經文處同仁亦與美利允市-北港姐妹市委員會成員共同手持該會布條步行參與遊行，並致贈出席的民眾中華民國台灣及美國的手搖國旗。許多沿途出席民眾都揮手熱烈歡迎，並索取手搖旗，展現兩地姊妹市溫暖深厚的情誼。

之後朱永昌一行人還參與姊妹市委員會舉辦的茶會，由市長伯恩斯康（Chris Branscum）接待。伯恩斯康並表示，期待疫情後能訪問台灣雲林的北港鎮，重續美利允以及北港的姐妹市情誼。

經文處代表當天也前往該市合勝堂會館出席祭祖活動，並到北溪古廟參拜，向合勝總堂副總理陳德業、代表張博器、書記長陳龍贊、元老梁坤、元老趙炳賢等人致意。