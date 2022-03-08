我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

美利允市、北港姐妹市周年慶古廟遊行 三太子助陣

記者李榮／灣區報導
美利允市與雲林北港是姐妹市，古廟遊行還有三太子助陣。（經文處提供）
美利允市與雲林北港是姐妹市，古廟遊行還有三太子助陣。（經文處提供）

舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌與金山僑教中心主任蘇上傑、經文處副組長黃浩等人，應「美利允-北港姊妹市委員會」會長夢恩（Judy Mann）邀請，到北加州美利允市（Marysville）出席美利允市與台灣雲林縣北港鎮姊妹市36周年慶暨第142屆北溪（Bok-Kai）古廟遊行，場面熱絡。

沙加緬度地區台灣同鄉會、加州首府台灣同鄉會、沙加緬度榮光會及急難救助協會共4個僑團約50餘位僑胞，在「電音三太子」的助陣下都到場慶賀。駐舊金山經文處同仁亦與美利允市-北港姐妹市委員會成員共同手持該會布條步行參與遊行，並致贈出席的民眾中華民國台灣及美國的手搖國旗。許多沿途出席民眾都揮手熱烈歡迎，並索取手搖旗，展現兩地姊妹市溫暖深厚的情誼。

之後朱永昌一行人還參與姊妹市委員會舉辦的茶會，由市長伯恩斯康（Chris Branscum）接待。伯恩斯康並表示，期待疫情後能訪問台灣雲林的北港鎮，重續美利允以及北港的姐妹市情誼。

經文處代表當天也前往該市合勝堂會館出席祭祖活動，並到北溪古廟參拜，向合勝總堂副總理陳德業、代表張博器、書記長陳龍贊、元老梁坤、元老趙炳賢等人致意。

遊行 加州 舊金山

上一則

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

下一則

北加州客家同鄉會新春年會 延續客家文化

延伸閱讀

芝加哥聖派翠克節遊行與染綠河水 12日回歸

芝加哥聖派翠克節遊行與染綠河水 12日回歸
俄羅斯威脅切斷北溪一號 停供歐洲天然氣

俄羅斯威脅切斷北溪一號 停供歐洲天然氣
三太子助陣 北加美利允市與雲林北港慶姐妹市古廟遊行

三太子助陣 北加美利允市與雲林北港慶姐妹市古廟遊行
北溪2號澄清未聲請破產 僅通知與員工解約

北溪2號澄清未聲請破產 僅通知與員工解約
挺不過美國制裁？北溪2號公司傳解雇員工、申請破產

挺不過美國制裁？北溪2號公司傳解雇員工、申請破產

熱門新聞

東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17
儘管租金為全美最貴，聖荷西租屋的可負擔性仍高於購屋。（Getty Images）

租屋比買屋更划算 舊金山、聖荷西上榜

2022-02-28 02:00
柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
歷史學家奈馬克認為，如果烏克蘭戰敗遭佔領，恐出現長期血腥叛亂。（取自史丹福大學網站）

史丹福歷史學家：若烏克蘭戰敗 恐出現長期血腥叛亂

2022-03-03 19:42

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料