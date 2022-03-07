我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

鄰里組織有條件同意 柏克萊加大明年增收1000新生

編譯組／灣區6日電
保護柏克萊鄰里組織有條件同意柏克萊加大下個秋季班中將增收1000名加州高中畢業生。(美聯社)
保護柏克萊鄰里組織有條件同意柏克萊加大下個秋季班中將增收1000名加州高中畢業生。(美聯社)

根據保護柏克萊鄰里組織(Save Berkeley's Neighborhoods)所提出要求，柏克萊加大下個秋季班中將增收1000名加州高中畢業生。

然而聲明要求校方必須同意「暫時」維持法庭裁決，即柏克萊加大2022-23學年包括大學部與研究所學生，不得超過4萬2237人。

保護柏克萊鄰里組織致予加州大學總校長杜雷克(Michael Drake)的聲明指出，如果柏克萊加大招收大學部新生中90%為加州居民，且柏克萊加大於2022-23學年中不會採取法律途徑提高校園學生總數，柏克萊加大可增收1000名大學部新生。

柏克萊加大發言人莫谷羅夫(Dan Mogulof)表示，有關大學招生人數完全取決於加州官方，包括州長、加州大學董事會，以及加大總校長室的決定。加大校方不會讓一群法律訴訟當事人決定加大招生人數。

莫谷羅夫同時質疑保護柏克萊鄰里組織的動機。因為這個組織在與校方溝通前，先將資訊透露給媒體。地方社團組織的動機是否與聲明文字所述一樣，這很令人懷疑。

柏克萊加大原來根據加州最高法院決定，將招生人數限制於2020年標準，決定裁減新學期註冊學生總數減少3050人，隨後又將裁減人數減為2629人。保護柏克萊鄰里隨後提出學生註冊人數要求。

保護柏克萊鄰里組織表示，在學校註冊學生人數不會對柏克萊房屋市場造成壓力情況下，願意與校方代表進行協商。

莫谷羅夫指出，柏克萊市府官員明顯支持柏克萊加大校方。柏克萊市議會甚至對法院提出支持文件。他強調，柏克萊加大將繼續追隨地方民選官員與州府當局領導，為加州民眾服務，同時反映出他們真正的權益。

柏克萊加大 加州大學 招生

上一則

猶他州議會通過友台決議案 賴銘琪見證

下一則

聖他克魯茲縣10人染Omicron亡 9人打過疫苗

延伸閱讀

加州眾議員丁右立 向選務處遞表競選連任

加州眾議員丁右立 向選務處遞表競選連任
柏加大抗凍招上訴仍敗訴 新學年恐減招2600人

柏加大抗凍招上訴仍敗訴 新學年恐減招2600人
加州最高法院下令 柏克萊加大凍結擴招

加州最高法院下令 柏克萊加大凍結擴招
柏克萊專家：俄羅斯入侵 中國觀察西方如何制裁

柏克萊專家：俄羅斯入侵 中國觀察西方如何制裁
柏克萊招生凍結 學生焦急等待錄取結果

柏克萊招生凍結 學生焦急等待錄取結果

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
儘管租金為全美最貴，聖荷西租屋的可負擔性仍高於購屋。（Getty Images）

租屋比買屋更划算 舊金山、聖荷西上榜

2022-02-28 02:00
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑