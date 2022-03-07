鄰里組織有條件同意 柏克萊加大明年增收1000新生

保護柏克萊鄰里組織有條件同意柏克萊加大下個秋季班中將增收1000名加州高中畢業生。(美聯社)

根據保護柏克萊鄰里組織(Save Berkeley's Neighborhoods)所提出要求，柏克萊加大 下個秋季班中將增收1000名加州高中畢業生。

然而聲明要求校方必須同意「暫時」維持法庭裁決，即柏克萊加大2022-23學年包括大學部與研究所學生，不得超過4萬2237人。

保護柏克萊鄰里組織致予加州大學 總校長杜雷克(Michael Drake)的聲明指出，如果柏克萊加大招收大學部新生中90%為加州居民，且柏克萊加大於2022-23學年中不會採取法律途徑提高校園學生總數，柏克萊加大可增收1000名大學部新生。

柏克萊加大發言人莫谷羅夫(Dan Mogulof)表示，有關大學招生 人數完全取決於加州官方，包括州長、加州大學董事會，以及加大總校長室的決定。加大校方不會讓一群法律訴訟當事人決定加大招生人數。

莫谷羅夫同時質疑保護柏克萊鄰里組織的動機。因為這個組織在與校方溝通前，先將資訊透露給媒體。地方社團組織的動機是否與聲明文字所述一樣，這很令人懷疑。

柏克萊加大原來根據加州最高法院決定，將招生人數限制於2020年標準，決定裁減新學期註冊學生總數減少3050人，隨後又將裁減人數減為2629人。保護柏克萊鄰里隨後提出學生註冊人數要求。

保護柏克萊鄰里組織表示，在學校註冊學生人數不會對柏克萊房屋市場造成壓力情況下，願意與校方代表進行協商。

莫谷羅夫指出，柏克萊市府官員明顯支持柏克萊加大校方。柏克萊市議會甚至對法院提出支持文件。他強調，柏克萊加大將繼續追隨地方民選官員與州府當局領導，為加州民眾服務，同時反映出他們真正的權益。