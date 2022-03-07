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猶他州議會通過友台決議案 賴銘琪見證

記者李榮／灣區報導
賴銘琪（左四）應邀至猶他州議會，見證共同友台決議案通過。（經文處提供）
賴銘琪（左四）應邀至猶他州議會，見證共同友台決議案通過。（經文處提供）

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪應邀至猶他州，見證猶他州眾議會與參議會先後無異議通過今年度的共同友台決議案。兩會於決議通過後，全體議員起立鼓掌，並向賴銘琪及經文處同仁致意表達支持，賴賴銘琪則揮手答謝。

猶他州與台灣於1980年簽署姊妹州（省）協議，至今已經42年，關係向來友好密切。此行經文處副處長朱永昌，以及副組長林世政等人也陪同出席。

這項友好決議內容支持台灣與猶他州進一步強化雙邊宗教、貿易、教育、文化等各項關係。台灣是猶他州第五大貿易夥伴、第六大出口市場。摩門教與台灣具有傳統友誼，雙方共享宗教自由、民主、人權、法治、自由市場經濟等重要價值。雙方也進行新冠肺炎相關的防疫合作，為協助抑制疫情，台灣政府捐贈猶他20多萬片外科口罩，尤其對資源相對不足的原住民保留區「Navajo Nation」幫助很大。

此外，中華民國駐美代表蕭美琴先前應邀在鹽湖城召開的2021年全美議會交流理事會（American Legislature Exchange Council 2021）致詞，也進一步有助台灣與猶他州及台美合作關係的推展。

在決議案通過之後，賴銘琪向提案的猶他州眾議會國際關係委員會主席赫克斯（Tim Hawkes）及參議會撥款委員會主席史蒂文森（Jerry W. Stevenson）等多名友台議員表示感謝。賴銘琪向他們表示，決議案有助進一步提升台灣與猶他州友好關係，深化雙邊合作。

猶他州 中華民國 原住民

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