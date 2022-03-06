北加州中國校友會聯合會年會 影后歸亞蕾談電影

劉寶剛感謝團隊這兩年的付出與努力，期許新任會長能夠繼續將聯合會發揚光大。（記者王子涵/聖他克拉拉市攝影）

北加州 中國校友會聯合會（JAACUC）5日在聖他克拉拉市會議中心（Santa Clara Convention Center）舉辦第37、38屆年會活動。因為疫情 的緣故，去年的年會活動被迫取消，隨著疫情的緩解，今年的年會將恢復舉行，超過300名各大專院校校友組織成員參與活動。會上將舉行新舊會長的交接儀式，金馬、金鐘、亞太影後歸亞蕾將作為主講貴賓分享台灣電影史記。

金馬、金鐘、亞太影後歸亞蕾將作為主講貴賓分享台灣電影史記。（記者王子涵/聖他克拉拉市攝影）

北加州中國校友會聯合會是一個以服務在灣區 來自中華民國各大專院校校友的組織，作為灣區最大規模的華人社團之一，其秉承「關懷校友、溫馨學子」的宗旨，舉辦各類型的大型活動來聯絡並凝聚僑胞的感情。

現任會長劉寶剛表示：「今年的年會很幸運地可以辦成，讓大家可以在這麼好的場地、燈光和音響的環境下團聚。」劉寶剛感謝團隊這兩年的付出與努力，他說：「過去的兩年完成了很多的活動，舉辦了線上的也有戶外的活動，基本上還算蠻圓滿的。」現在的疫情逐漸的開放，他期許新任會長能夠繼續將聯合會發揚光大，讓灣區的僑胞有更多娛樂的空間。

影後歸亞蕾的分享無疑是年會最精彩的節目之一。劉寶剛說：「她出生於平凡的家庭，後來有著不平凡的電影事業，我們希望今天晚上可以分享她的生涯故事。」

為感謝劉寶剛及其團隊過去兩年在對抗疫情、維繫台灣僑胞、抗擊亞裔仇視等方面的努力，中華民國僑務委員會委員長童振源向劉寶剛頒發感謝狀，並由舊金山灣區華僑文教服務中心主任莊淑雅代為宣讀，金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪代為頒發。

中華民國僑務委員會委員長童振源向劉寶剛頒發感謝狀，由賴銘琪與莊淑雅代為頒發。（記者王子涵/聖他克拉拉市攝影）

南灣民選官員包括聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、庫比蒂諾市市長蒲仲辰（Darcy Paul）、副市長趙良方（Liang-Fang Chao）、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、市議員邵陽（Yang Shao）等也分別為劉寶剛頒發了感謝狀。

林秀春在歷屆會長的監交下正式接棒成為北加州中國校友會聯合會第39屆新任會長，陶翼青博士為副會長。（記者王子涵/聖他克拉拉市報道）

隨後，林秀春在歷屆會長的監交下正式接棒成為北加州中國校友會聯合會第39屆新任會長，陶翼青博士為副會長。林秀春表示：「我們每一任會長都是在前一任會長的扶持和教導下成長，這讓我感到很安心，感謝所有的會長的幫助。」陶翼青表示：「很高興大家在兩年新冠病毒的折磨之後，能夠在一起這麼高興、團結一起歡慶，很高興能夠和其他第39屆的成員在未來的一年為大家服務。」