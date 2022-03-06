到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤
一名舊金山華裔大學生在從灣區到南加州的旅行中被報告失蹤近一周，他的兄弟描述其行程為「捉摸不定」。
克里斯•梁（音譯，Christopher Liang）最後一次有消息是在2月28日，他當時租了一輛車，並開始從舊金山到爾灣的旅行。幾個小時後，他的兄弟傑瑞（Jerry Liang）在Instagram的帖子中寫道，下午5時左右，克里斯跟他說已到達加州中部的Firebaugh鎮。
但從那時起，克里斯就沒有和任何人聯繫過。他沒有去學校上課，也錯過了租車的返程期限。他租的是一輛白色的特斯拉Model 3，車牌號為8RNC906。他的兄弟傑瑞證實，克里斯是舊金山市立大學主修商業的大四學生。
「從那時起，他的手機一直無法使用，社交媒體也不活躍，」傑瑞在Instagram上寫道，這篇文字收到了近7000個點擊。「他與爾灣市的朋友們定好的計畫也爽約了。」
傑瑞還說，這次旅行的不穩定性，加上他兄弟的「精神健康問題」，「使我們全家對他的安全極為擔憂。」
不過傑瑞發現了一條可能的線索，克里斯駕駛的特斯拉曾出現故障。他透露說，特斯拉出故障有20分鐘，「這是克里斯的一個朋友告訴我的，因為我兄弟向他抱怨過這個問題。」
傑瑞補充說，特斯拉的方位也無法確定，通常這可以通過一個移動應用程序獲得。
他在Instagram帖子中寫道，舊金山和爾灣警方在處理此案方面存在不一致，進一步加劇了他的擔憂：「因為克里斯可能在爾灣和舊金山之間的任何地方，沒有一個地方的警察部門真正願意負責這個案件，因為是在不同的部門和不同的單位之間，真的是燙手山芋。」
舊金山警方的一位發言人表示，該部門不知道此案，有一份警方報告是提交給向爾灣警方的。
「我已經無計可施了，現在只好向公眾求助，」傑瑞在他的Instagram帖子中寫道。
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