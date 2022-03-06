到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

一名舊金山 華裔大學生在從灣區到南加州的旅行中被報告失蹤近一周，他的兄弟描述其行程為「捉摸不定」。

克里斯•梁（音譯，Christopher Liang）最後一次有消息是在2月28日，他當時租了一輛車，並開始從舊金山到爾灣 的旅行。幾個小時後，他的兄弟傑瑞（Jerry Liang）在Instagram的帖子中寫道，下午5時左右，克里斯跟他說已到達加州中部的Firebaugh鎮。

但從那時起，克里斯就沒有和任何人聯繫過。他沒有去學校上課，也錯過了租車的返程期限。他租的是一輛白色的特斯拉 Model 3，車牌號為8RNC906。他的兄弟傑瑞證實，克里斯是舊金山市立大學主修商業的大四學生。

「從那時起，他的手機一直無法使用，社交媒體也不活躍，」傑瑞在Instagram上寫道，這篇文字收到了近7000個點擊。「他與爾灣市的朋友們定好的計畫也爽約了。」

傑瑞還說，這次旅行的不穩定性，加上他兄弟的「精神健康問題」，「使我們全家對他的安全極為擔憂。」

不過傑瑞發現了一條可能的線索，克里斯駕駛的特斯拉曾出現故障。他透露說，特斯拉出故障有20分鐘，「這是克里斯的一個朋友告訴我的，因為我兄弟向他抱怨過這個問題。」

傑瑞補充說，特斯拉的方位也無法確定，通常這可以通過一個移動應用程序獲得。

他在Instagram帖子中寫道，舊金山和爾灣警方在處理此案方面存在不一致，進一步加劇了他的擔憂：「因為克里斯可能在爾灣和舊金山之間的任何地方，沒有一個地方的警察部門真正願意負責這個案件，因為是在不同的部門和不同的單位之間，真的是燙手山芋。」

舊金山警方的一位發言人表示，該部門不知道此案，有一份警方報告是提交給向爾灣警方的。

「我已經無計可施了，現在只好向公眾求助，」傑瑞在他的Instagram帖子中寫道。