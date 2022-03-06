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報稅季已到 主計長余淑婷籲加快作業 促採電子方式申報

本報記者蔣碩涵／州府報導
報稅季已到，主計長余淑婷（右）呼籲盡快報稅。（本報資料照片）
報稅季已到，主計長余淑婷（右）呼籲盡快報稅。（本報資料照片）

加州華裔主計長（Controller）余淑婷（Betty Yee）提醒，報稅季已到，大多數納稅人申報截止日期是2022年4月 18日，報稅季節加州稅務局（FTB）預計將處理2000萬份個人所得稅申報表，而聯邦國稅局（IRS）預計將處理超過1.5億份個人所得稅申報表，呼籲民眾盡快報稅，加速作業。 

聯邦國稅局（IRS）和加州稅務局（FTB）目前正在接受和處理2021年的納稅申報表，為了加快退款速度和提高準確性，余淑婷發文表示，敦促納稅人以電子方式提交申請，並提供退款的直接存款訊息。 

信中指出，大多數納稅人申報截止日期是2022年4月18日，報稅季節加州稅務局（FTB）預計將處理2000萬份個人所得稅申報表，而聯邦國稅局（IRS）預計將處理超過1.5億份個人所得稅申報表，呼籲民眾盡快報稅，加速作業。 

截至2月4日為止，國稅局已發出430萬筆退稅金額，價值95億元。根據統計，去年有95%的家庭是透過電子方式向加州稅務局（FTB）提交稅表，全州發放了超過1470萬筆退稅款項，總額超過154億元。 

加州稅務局（FTB）鼓勵納稅人保持警惕並保護自己免受詐騙。詐騙者經常透過冒充聯邦國稅局（IRS）或加州稅務局（FTB）員工來詐騙納稅人，試圖誘騙納稅人寄出未欠款或提供可用於提交欺詐性退貨和竊取退款的個人訊息，如果民眾收到任何來自FTB或IRS的可疑信件，請致電 (800) 852-5711聯繫FTB或致電 (800) 829-1040聯繫IRS，相關的納稅人也可以查看FTB信函頁面或了解您的 IRS 通知或信函。 

2021年收入低於3萬元的人可能有資格獲得加州收入所得稅抵免(CalEITC)，那些有資格獲得 CalEITC 並有一個6歲以下孩子的人可能有資格申請幼兒稅收抵免 (YCTC)，金額高達1000元。收入低於5萬7414元的人，也可能有資格獲得聯邦所得稅抵免，在CalEITC、YCTC和聯邦EITC之間，一個家庭最多可獲得1萬888美元，CalEITC和YCTC是透過向FTB提交州納稅申報表來申報的，而聯邦EITC是通過向 IRS 提交的聯邦申報表申報的。 

讓符合條件的人獲得這些抵免的主要挑戰是讓那些因低收入而無需提交納稅申報表的人提交。納稅人可以使用FTB 最近設計的信用計算器來估計他們的潛在信用。

加州 IRS 報稅

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