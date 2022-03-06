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讀者投書：菲律賓裔美國人（四）

李元慶 
李元慶。（作者提供）
李元慶。（作者提供）

最後說點菲律賓裔的政治和婚姻。 

在政治上儘管菲律賓裔美國人天主教人數比率在主要亞裔中最高，天主教一般被認為是最保守的群體之一，但他們在歷次大選中均傾向於民主黨。特別是2016年有71%選擇了喜萊莉．柯林頓。 

我還注意到了另一個有趣的資料，菲律賓裔25歲以上人口，大學學歷以上的比率稍微低於全部亞裔的比率，分別是47%和49%，但是其中的研究生以上的比率差得很遠，菲律賓裔是8%，亞裔平均數是20%，這是2010年的資料。 

這可以幫助解釋，為什麼我們在大學、研究所或者醫生、律師等行業中，很少看到菲律賓裔。雖然他們在加州的亞裔人口中最多，在矽谷的技術人員只有2%，菲律賓裔總人口占加州則有4%，遠低於印度裔和華裔。 

還找到另一個資料有點意思，是關於族裔之間婚姻情況的。資料稍微有點舊，是2000年的普查資料，但也足夠說明問題了。我花了點時間將原本很長的表格簡化如下： 

男性同種族婚姻：印度裔88.4%、華裔77.6%、菲律賓裔75.6%、日裔66.7%、韓裔86.4%、越南裔88.6%。女性同種族婚姻：印度裔92.1%、華裔72.9%、菲律賓裔55.6%、日裔52.0%、韓裔62.6%、越南裔82.5%。用100%減去上面的百分比，就是族裔外的婚姻，也就是不同族裔間的婚姻。 

我解讀如下：

一、印度裔在跨族裔婚姻方面最保守，特別是女性。印度裔女性是六大亞裔中唯一跨族裔婚姻低於男性的，其他五個都高於男性，看來不是印度人，想娶印度裔美國人媳婦最難。 

二、日裔跨種族婚姻比率最高，男女都是。這應該是許多日裔都是三代以上，文化上更加美國化，如同之前討論日裔美國人篇章所提，日裔是真正的「香蕉人」，黃皮白骨，所以與其他族裔聯姻比率最高。華裔以後是否會朝這個方向發展，也可以再觀察。 

三、菲律賓裔和韓裔男女之間跨族裔婚姻比率差異最大，都在20%以上。換句話說，每十對婚姻中，菲律賓裔和韓裔的女性比男性多出兩人向外族結婚。這也反映出，這兩國女性嫁給美國大兵的歷史。 

我喜歡資料，因為有說服力，不能隨便靠感覺來下結論，也因此我更加支持加州人口統計將亞裔再細分。許多第一代華裔不希望將亞裔再細分，認為是被歧視，雖說是亞裔，但差別很大，從結婚、通婚結果來看，本族裔與外族裔就有很大的差別。還有很多內容可以分析，這篇先打住，下篇再寫日本裔美國人。 

簡單的詞語可以幫助日落西山的記憶力。對於菲律賓裔移民歷史來說，應該是早期的農工，中期的軍人和家屬，後來的護士。多數菲律賓裔美國人應該都同這些第一代移民有關係，或者是他們的親屬。 

這可能有點簡單化，或者犯了「臉譜化」（Stereotype）的政治不正確錯誤。

亞裔 印度 日裔

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