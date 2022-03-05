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美國地質調查所：灣區下次大地震恐使145萬人無家歸

編譯組／灣區4日電
美國地質調查所報告指出，灣區下一次大地震將使145萬人無家可歸。圖為2014年加州納帕縣地震時的房屋受損情況。(美國地質調查所官網)
美國地質調查所報告指出，灣區下一次大地震將使145萬人無家可歸。圖為2014年加州納帕縣地震時的房屋受損情況。(美國地質調查所官網)

根據美國地質調查所(U.S. Geological Survey)完成的假設地震情況，灣區下次大地震將迫使多達145萬人無家可歸，減少近50萬個工作，後果將導致充滿活力的灣區，有數月甚至數年時間人煙稀少，現有780萬人口的熱鬧社區，可能呈現蕭條狀態。

聯邦科學家在報告詳述理論上7.0級地震、對海沃斷層(Hayward Fault)造成的嚴峻社會與經濟影響。美國地質調查所關於地震影響的系列調查結果指出，灣區嚴重並普遍缺乏準備工作。報告內容將作為協助緩和危機指南。

科學家是基於海沃斷層對地震破壞的分析，因該處發生大地震無法避免。它也可能是全國人口最多的地震活動斷層，就在東灣山腳下約74英里，使得準備工作變得更重要。

美國地質調查所概述假設可能發生地震是以屋崙為中心，將造成大震動與地面不穩定，天然氣與電力線路破裂可能引發火災，包括100萬棟住房建築物中的137萬間房屋將受到損壞。最大住房影響將最接近震央，位在阿拉米達線與康曲柯士達縣西邊。不過，灣區其他地基較不穩固以及較老舊、易受地震影響的建築物，也將受到影響，包括馬連縣諾瓦度(Novato)與蘇拉諾縣委利賀(Vallejo)周圍地區。

報告指出，儘管大部分地區電力可於數周內恢復，但天然氣與供水中斷，可能須數月時間才能解決。道路、橋梁與BART捷運則需要更長時間。導因於「高震動強度」(high shaking intensity)，至少有4個BART車站將停用1-3年，包括：Fruitvale站、Coliseum/Oakland Airport站、San Leandro站及Bay Fair站。海沃火車站也可能停用。

灣區50多座公路橋樑與立橋，其中許多位在880、580、680號州際公路及24號高速公路等繁忙主幹道上，可能有倒塌風險，需長達十個月時間才能修復。

手機服務與網路連接相對較快恢復上線。但災難期間可能發生問題、例如無法撥打911則將存在。報告估計，假設的地震發生後，阿拉米達縣93%語音與數據服務需求將無法達到。

地震造成基礎設施方面問題，加上人口外流，將影響商業發展。地震災害發生第一年，可能有近50萬個工作消失。最大失業地區將會在阿拉米達線與康曲柯士達縣。地震發生後的前6個月，全加州經濟產量將減少4.2%、約為442億元。連鎖效應還包括抵押貸款違約、社會與居民身心問題、財務損失等。

地震 灣區 天然氣

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