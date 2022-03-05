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華協中心設春宴 慶收購華埠散房樓宇

記者李怡 / 舊金山報導
自疫情以來華協舉辦首要大型聚會，同時慶祝成功收購Powell街1005號散房樓宇。 （記者李怡╱攝影）
自疫情以來華協舉辦首要大型聚會，同時慶祝成功收購Powell街1005號散房樓宇。 （記者李怡╱攝影）

華協中心4日在舊金山華埠康年酒家舉辦春宴，慶祝華人社區團結一致度過疫情難關，辭舊迎新共同迎接新的一年。舊金山市大部分市議員、民選官員、社區領袖、500名華埠長者及家庭共同出席慶祝。這是自疫情以來華協舉辦首要大型聚會，同時也為了慶祝華協成功收購Powell街1005號散房樓宇。

華協中心行政主任楊重賢表示，「宴會同時慶祝華協達成一個重要里程碑 ，就是成功收購Powell街1005號。這是華埠一座最大型的散房樓宇，一共有64個單位，租客大部分是低收入的華裔居民。樓宇現正進行翻新，工程完成後，將會由華協接手管理，永久成為可負擔房屋，希望能夠讓租客有一個優良的居住環境，在新的一年望華協繼續服務好低收入家庭和長者」。

華協中心指出，華埠有很多這類需要翻新的公寓大樓，為了繼續保護居民家園，華協促請市府即社會各界一起出力，保留更多租金合理的可負擔房屋。華協中心在過去45年裡，一向秉承保留及興建更多可負擔房屋的宗旨，保護低收入家庭，讓華埠繼續成為新移民及華裔的落腳地。

第三區舊金山市議員佩斯金說：「舊金山華埠與其他社區相比，比較擁擠，但在疫情期間，即使居住密度很大的散房家庭也都得到了很大程度的關照，這離不開華協中心一直以來的努力和對社區的服務，使得華埠社區平穩度過疫情最嚴重的時期。在此祝賀華協的出色工作，期待在未來繼續緊密合作」。

加州議員威善高 、加州眾議員丁右立、市府律師邱信福共同感謝華協中心為華埠社區居民做出的貢獻，並送上對在場各位來賓和長者的祝福。

其他出席來賓有舊金山市議會主席華頌善、第三區市議員佩斯金、第一區市議員陳詩敏 、第四區市議員馬兆明、第六區市議員楊馳馬、第七區市議員梅義加、第八區市議員孟達文、第九區市議員盧凱莉、第十區市議員安世輝、舊金山估值官郭華健 、中華總會館及各僑社公所代表。

華埠 舊金山 低收入

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