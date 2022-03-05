灣谷中文學校慶新春 小朋友們勁歌熱舞

灣谷中文學校舉行實體慶祝新年活動。（灣谷中文學校提供）

灣谷中文學校今年恢復實體的新春活動，包括學校的老師與學生、家長，以及來自各界的來賓日前齊聚在松谷中學，春暖花開時節共慶新春。丹維爾市市長艾莫區（Newell Arnerich）、聖拉蒙市市長哈德森（David Hudson）、聖拉蒙聯合學區 主席Ken Mintz、北加州 中文學校聯合會李亭儀、曉佩舞蹈學院校長何曉佩等出席活動。

灣谷中文學校校長宋國恩指出，2022年即將迎來建校20周年校慶，「大家共祝灣谷中文學校能繼往開來，不斷發展壯大。今年也是校董事會的換屆之年。學校為劉華山等董事頒發了感謝匾額，感謝他們對學校的付出和貢獻。」

當天學校的學生輪流上台表演。KA╱KB班的小朋友們在康琦、江秀華老師的指導下，化身虎頭虎腦的小老虎登場啦，唱唱跳跳向大家拜年。蘇意婷老師指導的1A班同學，配合著節奏輕快、俏皮的流行歌曲「牛仔很忙」，一群頭戴牛仔帽的小牛仔在舞台上勁歌熱舞，獲得不斷的掌聲。

過年也總要說「吉祥話」。1B班小朋友在袁佩菁的指導下，用中文演出了「吉祥話數來寶」。2A╱2B班的同學，則是在張瀞文、孔迎老師的指導下，朗誦了「我們學中文」。其他年級的學生也上台演出，展現學習成果。

灣谷中文學校指出，文化與語言的學習密不可分，因此節目中也安排同學身著排灣族原住民 服裝，載歌載舞唱跳，舞蹈「擁抱世界擁抱你」，熱情奔放，充滿感染力。