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吳家享打造音樂教學APP 媒合老師和家長

記者熊移山／灣區報導
吳家享打造教學平台APP。（記者熊移山／攝影）
吳家享打造教學平台APP。（記者熊移山／攝影）

許多家長都會讓孩子學習樂器，一方面增加藝術氣息也能陶冶性情。但是如果孩子最後真的往藝術的領域發展，又會擔心現實的就業問題。而兼職靠行、在才藝班擔任老師有時候更辛苦，可能沒有保險與401K退休福利，連鐘點費也還得分潤給業主。許多音樂工作者不得不兼職打零工貼補家用。有年輕人就製作一款音樂教學應用程式APP，希望能提供音樂人能用自己的專業換到合理的報酬。

1993年出生來自台灣的吳家享（Jason Wu），2016年從舊金山音樂學院（San Francisco Conservatory of Music）畢業後就從事音樂教學工作。在靠行才藝班多年後，兩年前決定成立平台，找到志同道合的軟體工程師朋友一起開發一款Classever應用程式。

他介紹，平台是媒合音樂老師及學生家長的橋梁，而且APP不向雙方抽取教學鐘點費用，讓家長用所付出的金額可以直接聘請到相對價值的師資。平台的操作也非常簡單，利用地圖直觀式的設計，讓用戶找到所在地附近的音樂老師，老師的簡歷、專長、收費、上課時間、是否能到府教學都一目了然，選定老師後家長就可以與老師進一步的溝通。音樂老師也同樣利用這一個APP，不過需要經過審核才能加入教學。目前審核的機制是用半人工方式處理。將來在推廣到其他城市時，會再與其他第三方安全管理公司合作加強審核的自動化。

兩年來吳家享和兩位軟體工程師累計的開發費用已經七、八萬元，希望打造一個交流的橋梁。只是，平台不收費要怎麼營利呢？吳家享表示，做平台確實是一個理想，很多人也想看他的笑話，「因為有收費的教學平台早就有人在做，如果今天別家APP抽佣20%而你抽10%，接下來就有人會做5%。在沒有太多資本的情況下，惡性競爭的結果恐怕是無疾而終。」

他們取名為Classever，希望平台能forever（永遠）經營下去，不向雙方收費是原則。如果有一天真的撐不下去，他寧可關掉APP也不會去抽取大家的辛苦錢，「這份堅持下去的決心，是來自於身邊的好友一個一個因為生活壓力放棄音樂的愛好。希望我的的夢想可以幫助更多音樂老師能生存下去。」

就業 退休 舊金山

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