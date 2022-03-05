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聖他克拉拉縣擬終止與莫斯科姐妹市關係

記者王子涵╱聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣與莫斯科在1994年正式成為姐妹城市。（推特截圖）
聖他克拉拉縣與莫斯科在1994年正式成為姐妹城市。（推特截圖）

儘管俄烏戰事發生在千里之外，但是這場侵略戰爭已經影響到北加州的聖他克拉拉縣。聖縣議員正考慮終止與俄羅斯首都莫斯科的姐妹城市關係，並停止姐妹城市委員會的文化交流等活動。與此同時，本定於3月1日來訪的俄羅斯代表團，也被俄國與白俄官員暫停了活動。

聖他克拉拉縣與莫斯科在1994年正式成為姐妹城市，同年負責兩市文化交流的委員會也成立。聖荷西市則在1992年與俄羅斯的葉卡捷琳堡市成為姐妹城市。

聖荷西市議員阿雷納斯（Sylvia Arenas）日前在會議上，建議斷絕與葉卡捷琳堡的姐妹城市關係。市議會向葉卡捷琳堡市領導人發了一封信，其中表達了他們對於俄羅斯入侵烏克蘭的憤慨，並通知該市，他們正在考慮採取措施終止姐妹城市的關係。

聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）表示，俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭的行為是姐妹城市斷交的原因。「與一個由獨裁者統治的國家成為姐妹城市是令人擔憂的。」史密斯說，「即便初衷是文化交流，但是聖縣與俄國的關係是建立在政治目的上。」

提議終止姐妹城市關係的聖荷西市議員阿雷納斯說：「我們在向外傳達一個消息，即聖荷西與那些為烏克蘭民主和自由而戰的人站在一起。」

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）表示：「我們對俄羅斯採取的行動將不會是永久性的。但我認為，應該把姐妹城市關係看作是建立和平之路的一種方式，這才是問題的關鍵。」

聖他克拉拉縣與莫斯科在1994年正式成為姐妹城市。（網站截圖）
聖他克拉拉縣與莫斯科在1994年正式成為姐妹城市。（網站截圖）

俄羅斯 聖荷西 烏克蘭

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