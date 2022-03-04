推特本月重開辦公室 但維持永久居家辦公政策

推特3日宣布，全球辦公室將於3月15日重開，但會維持永久居家辦公政策。（美聯社）

隨著新冠疫情 消退，推特 3日宣布將重開全球辦公室和重啟商務旅行，但會為不想進辦公室的員工繼續實施永久居家辦公政策。

推特執行長阿格拉瓦（Parag Agrawal）3日發出聲明說：「我們關閉辦公室和停止商務旅行已差不多兩年。我在此宣布，我們已經準備好全面重開全球辦公室和恢復商務旅行。商務旅行即日起恢復，辦公室則訂於3月15日重開。」

不過，阿格拉瓦也聲明，對於在何處工作、是否覺得出差安全、該參加哪些活動，都應該由員工自己決定。

阿格拉瓦說：「儘管辦公室重新開放，但我們的方式不變。員工覺得在哪裡工作最有生產力和創造力，就可以在哪那裡工作，包括永久全職在家工作。想每天進辦公室？沒問題。希望有時在辦公室上班，有時在家上班 ？當然可以。」

阿格拉瓦還補充說：「2020年，我們迅速調整為具有彈性和敏捷性的遠距工作方式。但任何一個遠距參加會議的人都了解，和其他在會議室的同事一起開會有多麼困難。未來幾個月，我們將面對許多挑戰，我們必須主動、積極、學習、適應。每個人在創造我們希望擁有的開放、包容和具有生產力的文化中，都有各自要扮演的角色。」

阿格拉瓦在聲明最後說：「我期待在辦公室、活動中、你或我所在的城市見到各位。」

最近愈來愈多公司開始強制員工重回辦公室，儘管部分大企業已經決定永久實施居家辦公政策，但其他公司則認為最好推動同事之間面對面的互動。