年初越裔長者告地檢處 今已撤訴

越裔長者黎安（左）年初在華埠宣布控告地檢。現在已撤銷訴訟。（本報檔案照）

根據日前提交聯邦法院文件顯示，在今年1月25日69歲越南裔長者Anh Lê（音譯黎安）控告舊金山 地檢處「未能依法保護受害人權益」的訴訟已撤銷。

黎安的代表律師指出，黎安訴訟目的是要為舊金山市亞裔 刑事受害者帶來積極的影響。他認為，撤告將能讓地檢長博徹思(Chesa Boudin)與其他市府官員「居中協調，改善亞裔受害者的受害者服務」。

博徹思希望，協議可為負責與罪案受害者合作的部門帶來更多市府經費，改善受害者服務，尤其是針對長者或英語有限的居民群體。

黎安的律師則表示，如果雙方未能透過居中協調達成協議，他可能重新提起訴訟。

2019年11月，黎安在舊金山華埠 被一對白人父子坦納(Jimmy Tanner Sr & Jr)持球棒爆毆，導致他罹患創傷後壓力症候群(PTSD)。但是舊金山檢察官只以毆擊罪(battery)處理，並給予一年延緩起訴處分，並未以種族仇恨犯罪起訴。黎安深感不公，因此指控案件承辦檢察官瀆職。

黎安表示，事發當天他正在舊金山華埠散步。由於小坦納在人行道上騎自行車，黎安出言告誡「騎車小心」。結果這名未成年少年竟持一根球棒攻擊他。小坦納的父親見狀不僅沒有出言阻止，還抄起一旁的玻璃瓶加入戰局，揚言要「殺了他」。

黎安最終雖然脫困並撥打911報案，警方並以毆擊、虐待老人擊恐怖主義的罪名逮捕了坦納父子，但案件送到地檢處後，博徹思被指未與被害人充分溝通，甚至未傳訊雙方問話，就決定與被告認罪協商。

黎安提出控告的原因，指地檢處沒有通知他重要聆訊日期，無法閱讀受害人影響陳述。律師稱，地檢處涉嫌違反「瑪希法案」(Marsy’s Law，加州受害者權利法案)。

但據地檢處受害者倡議員表示，在協議前數周曾聯絡黎安20多次，並留下多次訊息。