我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

加州最高法院下令 柏克萊加大凍結擴招

編譯組／美聯社3日電
加州最高法院維持柏克萊加大凍結招生人數原判，新學年錄取學生人數受影響。(美聯社)
加州最高法院維持柏克萊加大凍結招生人數原判，新學年錄取學生人數受影響。(美聯社)

柏克萊加大3日被最高法院下令、凍結其大學部招生人數維持在2020-21學年度水平，代表著必須在下個新學年度、可能接受比原計畫至少減少3000名入學新生。

這項裁決是柏克萊市部分居民的勝利。他們起訴柏克萊加大校方接受越來越多學生、卻未能提供足夠住房。他們的訴訟也阻止計畫建設校外教職員房屋。但是，此對擁有許多申請人的柏克萊加大來說是重大打擊，因為將損失數百萬元學費收入。

柏克萊加大聲明表示，對數千名努力用功的學生而言， 這是毀滅性消息。校方將代表每一名學生持續抗爭。由於仍持續上訴，校方表示目前可能必須先凍結招生。但正在努力留住未來的學生，並將增加線上入學人數且要求新進學生延遲至2023年1月入學。

柏克萊加大發言人瑪格洛夫(Dan Mogulof)表示，校方預計將於今年夏天將案件提交上訴法院。

法院於3日裁決是柏克萊加大與居民團體「拯救柏克萊社區」(Save Berkeley Neighborhoods)進行法律訴訟的結果。控訴大學未能解決學生入學人數增加、對住房、無家可歸、交通與噪音的影響。

訴訟根據「加州環境品質法」(California Environmental Quality Act)提出。該法通常用於阻止或停止建築項目。

阿拉米達縣高等法院8月份裁決站在柏克萊居民這一方，命令柏克萊加大將招生人數限制在2020-21學年度的4萬2000多人水平，並暫停提案教師住房與教室項目建設。居民表示，項目將建造150間教職員公寓，但未能為新建築所將帶來的噪音、交通與其他生活質量問題做好計畫。

凍結招生代表著柏克萊加大無法按照計畫，於2022年秋季學年度，提供額外3050個名額給即將到來的大學部一年級新生與轉學生。校方表示，通常會錄取2萬1000名一年級與轉學生，約有9500人會入學。

柏克萊社區居民認為，校方應在校園內建造更多住房，由於校內住房不足、學生被迫在城市周圍尋求低收入住房替代方案，從而取代城市低收入居民住房名額，加劇無家可歸問題與城市資源壓力。

柏克萊加大透露，若不招收額外學生，校方將至少損失5700萬元學費。

柏克萊加大 招生 低收入

上一則

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

下一則

加州野火季可能提前開始 消防廳籲民眾做好防備

延伸閱讀

柏克萊加大論壇談俄烏戰爭 學者：核戰 非普亭想要

柏克萊加大論壇談俄烏戰爭 學者：核戰 非普亭想要
柏克萊專家：俄羅斯入侵 中國觀察西方如何制裁

柏克萊專家：俄羅斯入侵 中國觀察西方如何制裁
柏克萊招生凍結 學生焦急等待錄取結果

柏克萊招生凍結 學生焦急等待錄取結果
柏克萊加大被令今秋減招逾3000生 學校上訴

柏克萊加大被令今秋減招逾3000生 學校上訴
被迫減招逾3000生 柏加大上訴、州長紐森聲援

被迫減招逾3000生 柏加大上訴、州長紐森聲援

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍