華協中心 為華裔解惑租屋、可負擔住房

華協中心房屋輔導團隊隨時準備為有需求的華裔服務。 （華協中心提供）

華協中心3日召開記者會，就舊金山 市2022年發布的加租率和業主轉手租賃，以及如何為家庭和老年人申請可負擔性住房等信息，進行講解和發布。

會上表示，舊金山租務處已發表2022年度的加租率，租客 可以對照加租率以判斷加租金 額是否合理。 2022年3月1日至2023年2月28日加租2.3% ，只有書面通知才有效。少於10%加租率需要30天通知。10%或以上加租率需要90天通知。例如，租客原本租金是1000元。業主於2022年3月發出書面通知今年加租率為2.3%。因此租客今年新租金金額漲至1023元，生效日期為2022年4月1日。

在舊金山市民中不論是業主還是租客，有大量幫自己或父母申請可負擔房屋需求。最近市長辨公室宣布了有關家庭房屋和老人屋申請政策。

華協中心製作廣東話教學影片，教育大眾如何使用可負擔房屋申請專頁，令不慬英語的華人能跟著影片一步步完成填寫可負擔房屋申請表。申請者需要準備的資料，包括，姓名、出生日期、45天內居住地址、郵箱等聯繫方式。可網絡搜索「舊金山市可負擔房屋申請教學」以了解更多訊息。

疫情期間在舊金山有不少業主轉售住宅物業。很多租客得知業主要賣屋時都手足無措，不知如何應對。會上分享了有關業主決定賣屋之後，租客應如何應對和租客需要了解的權益。

加州政府的租金援助計畫於3月31日截止。華協中心呼籲有欠租的人要盡快申請，以避免欠下租金債務及被逼遷。

更多信息和需要申請協助，請撥打華協中心房屋輔導熱線：415-984-2728