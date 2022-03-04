我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

華協中心 為華裔解惑租屋、可負擔住房

記者李怡／舊金山報導
華協中心房屋輔導團隊隨時準備為有需求的華裔服務。 （華協中心提供）
華協中心房屋輔導團隊隨時準備為有需求的華裔服務。 （華協中心提供）

華協中心3日召開記者會，就舊金山市2022年發布的加租率和業主轉手租賃，以及如何為家庭和老年人申請可負擔性住房等信息，進行講解和發布。

會上表示，舊金山租務處已發表2022年度的加租率，租客可以對照加租率以判斷加租金額是否合理。 2022年3月1日至2023年2月28日加租2.3% ，只有書面通知才有效。少於10%加租率需要30天通知。10%或以上加租率需要90天通知。例如，租客原本租金是1000元。業主於2022年3月發出書面通知今年加租率為2.3%。因此租客今年新租金金額漲至1023元，生效日期為2022年4月1日。

在舊金山市民中不論是業主還是租客，有大量幫自己或父母申請可負擔房屋需求。最近市長辨公室宣布了有關家庭房屋和老人屋申請政策。

華協中心製作廣東話教學影片，教育大眾如何使用可負擔房屋申請專頁，令不慬英語的華人能跟著影片一步步完成填寫可負擔房屋申請表。申請者需要準備的資料，包括，姓名、出生日期、45天內居住地址、郵箱等聯繫方式。可網絡搜索「舊金山市可負擔房屋申請教學」以了解更多訊息。

疫情期間在舊金山有不少業主轉售住宅物業。很多租客得知業主要賣屋時都手足無措，不知如何應對。會上分享了有關業主決定賣屋之後，租客應如何應對和租客需要了解的權益。

加州政府的租金援助計畫於3月31日截止。華協中心呼籲有欠租的人要盡快申請，以避免欠下租金債務及被逼遷。

更多信息和需要申請協助，請撥打華協中心房屋輔導熱線：415-984-2728

租客 租金 舊金山

上一則

野花牌綠蜂膠幫助 高血糖患者走出誤區

下一則

義大利殺警案 灣區2青年請求從寬量刑 預料3月中宣判

延伸閱讀

你知道嗎？ 這些角度看到的金門大橋 最美

你知道嗎？ 這些角度看到的金門大橋 最美
金山聯合學區將裁員 300教職員恐失業

金山聯合學區將裁員 300教職員恐失業
新教委可望很快上任 洛威爾高中招生爭議或再升溫

新教委可望很快上任 洛威爾高中招生爭議或再升溫
車禍肇事逃逸致1重傷危急 舊金山警方盼民眾舉報

車禍肇事逃逸致1重傷危急 舊金山警方盼民眾舉報
提升可負擔住房品質 金山「5M」公園落成

提升可負擔住房品質 金山「5M」公園落成

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍