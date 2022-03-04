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車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

記者熊移山／灣區報導
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

這一年來通貨膨脹已經不再是新聞，民生用品、油價、房價、車價幾乎沒有一樣不漲。特別是車子的價格更在「晶片荒」的推波助瀾下，讓新車與二手車市場都經歷了一場從來沒有發生過的「身價」暴漲。很多民眾在不急著購車的情況下，想等晶片供應鏈恢復正常車價就會回到從前。但是實際走訪新車及二手車商，他們的答案多半是：「沒這麼樂觀，車價要再回頭恐怕很難」。

新車要加價買的情況相當常見。（記者熊移山／攝影）
新車要加價買的情況相當常見。（記者熊移山／攝影）

南灣一家日系新車車商停車場，以前總是擺滿超過百輛新車，但現在竟然只剩下零零落落的五、六台車。進入展示廳後，車子也還是不多。碩大展示廳以前都是放著不同車款，現在只有一台。

業務代表表示，晶片荒還看不到解旱，現在只要工廠有序號（VIN number）都準備生產比較搶手的車款，「（客人）手腳慢一點車子就被訂走了。而且因為美國法律規定，在車輛沒有序號之前經銷商是不能和顧客收取任何訂金，所以讓搶車難度更提高不少。」

對於車子價格暴漲的情況下，許多新車實際售價都比建議零售價（MSRP）還要高出3000到5000元，有的甚至更多。業務對此指出，經銷商經營就是有成本，員工、租金都是開銷，所以也只能加價賣車求生存。至於網路上有人建議，可以直接向車廠訂車可以省掉經銷商庫存和保險的費用，「你可以試試看（不會有用的）。」

不少人因為新車買不到，只好轉尋求二手車商。在佛利蒙特經營多年二手車買賣的David Lin表示，雖然目前手頭上庫存車選擇尚多，但車價確實還是問題，「（對我們來說），或許疫情剛開始時，賣二手車算是有多賺一點。但是，等那一批庫存賣完後，進新的二手車成本也提高很多，所以相對利潤並沒有變高。」

他表示，外界傳言有些二手車價甚至超過新車，「確實有這種情況。那些車大部分是在疫情發生前後買的，也就是車齡在兩到三年。」而也因為二手車暴漲，為了省錢，很多民眾就直接上網或是找個人買車。他提醒，找私人買車要有耐心，最好對車子有一些了解。建議先要求賣家提供車輛序號或是請對方提供Carfax報告，至少排除泡水車、事故車、改裝車、走私車的問題。另外，再找一家車廠做機械檢查（mechanical check）和車輛排氣檢查（smog cheeck)。

另外，車籍資料（Certificate Title）上的名字一定要是當事人，然後再花一、兩個小時到車輛管理局（DMV）過戶。如果向二手車商購買，則是可以節省時間與避免風險。另外，還可以加購保固，避免車子在交易後出現引擎或是主要零件故障的煩惱。

二手車 晶片 疫情

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