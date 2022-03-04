校警回歸…聖荷西聯合學區掀論戰

聖荷西聯合學區支持與反對校警的雙方再次爭論起來。（推特截圖）

聖荷西 州立大學校友埃斯科巴（Carlos Escobar）曾作為老師在聖荷西聯合學區 工作三年。他曾親眼目睹Latina高中的一名學生遭受到校警的恐嚇。「警員對她大喊，你想現在被逮捕嗎？」埃斯科巴描述道，「學生感覺他們因膚色而被針對了，亦或警員將他們看做形跡可疑的人。這也是為什麼我反對的原因。」

聖荷西聯合學區1月27日決定增聘27名警察 ，這是對自弗洛伊德事件後取消高中校園警察的反轉。這一決定將在6月30日生效，一個獨立的監督委員會將監管校警的使用。

移除校警的時間是短暫的。聯合校學在去年6月正式批准移除校警的計畫，僅在兩個月後，就重新批准校警可以參與學校的特殊活動，如運動會、歌舞節等。同年12月，學區與聖荷西市府畫定了校警在學校內的職責和規定。校警需要身穿校服，並接受衝突降級、隱形偏見和積極行為干預等培訓。

而在1月27日的決定後，學區內的學校還可以在增派一名學校雇員加強巡邏。聯合學區董事會向新加入的校警每人8000元的補助，共21萬7000元。

學區的決定讓支持與反對校警的雙方再次爭論起來。聖荷西學區公正聯盟發言人卡爾霍恩（Crystal Calhoun）表示，聯盟中的學生、家長、老師都在問同一個問題：「這些警察怎麼又回來了？」

卡爾霍恩表示：「21.7萬元的撥款完全是浪費。應該用在支持學生的心理健康恢復，或者聘用一名學生輔導員，支付她們足夠的工資。」

聯合學區發言人馬多克斯（Jennifer Maddox）表示：「我們考慮問題時，並不是在心理健康和安全二選一。我們兩方面都要進行投資，因為我們的職責就是保護學生、校園的安全。」

她表示，校董事會從來沒有收到過來自學校關於校警的投訴，儘管這並不代表校園絕對安全。但是在校警被移除後，董事會花費了大量的時間在處理突發情況。」她表示，校警會更快處理緊急情況，並指出，部分學生表示他們與校警的關係非常得好。