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口罩令解除…有人拿掉也有人堅持戴

記者熊移山／聖荷西報導
許多人已經習慣戴著口罩。（記者熊移山／攝影）
許多人已經習慣戴著口罩。（記者熊移山／攝影）

從2月16日加州州政府宣布解除室內口罩令，一直到3月2日聖他克拉拉縣依據縣衛生單位提供的數據符合了口罩解封三個條件，也跟進了這項命令，民眾的反應如何？本報記者走訪南灣華人相對集中的佛利蒙以及桑尼維爾市，還有洛斯蓋圖等實地探訪。有些人已經拿掉口罩，但也有民眾還是堅持戴著。

在2020年一開始疫情爆發，一般的認知都是亞裔族群比較會主動戴上口罩，而歐美人士先天就認為「戴口罩是生病的印象」，所以不願意戴口罩。但是經過了兩年的洗禮，這個概念似乎也已經有了變化，以佛利蒙以及桑尼維爾市來說，不管是好市多（Costco）或是大華超市、永和超市還是一般商場，在室內不分族群幾乎口罩還都是乖乖戴著，偶爾也還可以見到口罩、眼鏡、帽子外加手套的全副武裝，在室外則是一半一半。

但是，轉到洛斯蓋圖你就會發現，超市或是店家裡戴口罩的比例已經明顯下降，有室內餐廳的服務生也把口罩脫了，但是在街道上幾乎已經沒人戴口罩，「如果你戴著口罩，反而感覺又回到兩年前疫情剛爆發的『尷尬感』，所以地域的習慣已經可以說取代了族群的習慣。」

對於新的口罩規定，永和超市主管何台光表示，政府解除口罩令之後，站在商家的立場他們就不會主動要求顧客戴上口罩。但這兩天看來不戴口罩的人「幾乎沒有」，其實應該說大家也習慣了戴口罩，不像一開始這麼彆扭，畢竟戴上口罩總是多一份安心。

一般認為，接下來就是3月12日針對K-12學校的口罩令解除，對疫情會不會有影響則有待觀察。但是根據聯邦疾控中心（CDC）的新冠病毒社區傳播指標，聖他克拉拉縣疫情屬於中等狀態，與灣區其它已經解除口罩令的縣一樣，縣府規定在高危險環境。因此，例如搭乘公共交通工具、監獄、庇護所和醫療院所及設施，依然需要配戴口罩。

口罩 疫情 加州

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