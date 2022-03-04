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聖荷西廢除進入公有設施加強針強制令

記者王子涵／聖荷西報導
獨立審計員對聖荷西警局進行了調查，指出警局缺乏對於警員的培訓，以及過度使用武力等問題。(聖荷西警局官方臉書)
獨立審計員對聖荷西警局進行了調查，指出警局缺乏對於警員的培訓，以及過度使用武力等問題。(聖荷西警局官方臉書)

聖荷西市議會日前召開會議，就加強針強制令、城市公園維護、警局改革以及谷歌經濟援助等議題展開討論。

市議會以九票同意一票反對的投票結果，廢除了進入公有設施的加強針強制令。這項強制令生效還不到一個月。

強制令廢除後，在大型場館舉辦超過50人的公共活動時，觀眾將無需在入場時出示注射加強針的憑證。聖荷西市將繼續與加州政府的指導方針保持一致，即在超過1000人的室內活動中，參與者仍將被要求出示疫苗證明或新冠測試的陰性證明。加州政府建議，當戶外公共活動超過1萬人時，也要採取該原則，但非強制。

聖他克拉拉縣衛生局2日也取消了室內口罩令。

聖荷西市議員科恩（David Cohen）是唯一的反對者。他希望市議會在廢除加強針強制令以前，需要等待和觀察強制口罩令取消後給疫情傳播帶來的影響。

而其他議員則相信，和州政府保持一致可以消除居民對強制令的困惑和擔憂。「我們需要重建公眾的信任。」市議員戴維斯（Dev Davis）表示，「不一致的強制令要求是沒有幫助的。」

與此同時，聖荷西也在考慮撤銷市府雇員的加強針強制令。

警局改革和問責則是當天會議的重點之一。議會研究並討論了獨立審計員對於聖荷西警局的三份報告。

報告詳細說明了聖荷西警局因缺乏對於警員的培訓而導致執法中未能遵守程序，導致警務工作不力等問題。其中的一份報告指出，當地的西語裔居民被如何過度使用武力等。報告中還指出，警察未能提交正當使用武力的匯報，以及警員不當的行為加劇了2020年弗洛伊德的抗議活動等。

聖荷西警察局長馬塔（Anthony Mata）說：「聖荷西警局一直在進行自我評估，以改善執法流程，致力於提供最好的警務服務。」聖荷西警局在今年秋季將向市議會提交一份進展報告。

聖荷西城市公園部門展示了年度報告，包含了聖荷西260個公園和63哩步道。

第5區議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）強調了東聖荷西地區所面臨的的公園維護的不平等。他議員對於她的沮喪和擔憂表示讚同，並詢問該部門如何改進。

部門主任奇奇雷利（Jon Cicirelli）表示，新的工作計畫將對低評分的公園進行修繕。「我們會將注意力放在這些低評分的公園上，但是從根本上來說，我們的維護資源是不足的」。

聖荷西 警察 加州

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