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提升可負擔住房品質 金山「5M」公園落成

記者李怡／舊金山報導
市長布里德(左三)和市議员楊馳馬(右三)為公園落成剪綵。（記者李怡／攝影）
市長布里德(左三)和市議员楊馳馬(右三)為公園落成剪綵。（記者李怡／攝影）

位於舊金山SoMa區的「The Parks at 5M」社區公園現向公眾開放。舊金山市長布里德（London Breed）、市議員楊馳馬（Matt Haney）以及社區代表日昨舉行了公園落成剪綵儀式。

「The Parks at 5M」，為第5街和米慎街（Mission st）住宅和商業綜合開發區「5M」項目的一部份。位於 Minna 街與 Natoma 街之間，公園造價2000萬元。面積約有2萬6100平方呎，公園內社有藝術雕像、草坪、表演舞台、景觀植物等，為社區提供綠色開放空間。在公園落成前，此處為一處荒廢的混泥土地，被鐵絲網包圍。

公園旁新開發的可負擔性住房單位。（記者李怡／攝影）
公園旁新開發的可負擔性住房單位。（記者李怡／攝影）

布里德表示，「5M」項目非常成功，已規畫多年。她對在疫情流行期間項目沒有被延誤感到慶幸。她說，不管疫情如何，市府都在繼續建造更多的可負擔性住房和社區服務設施。希望「5M」公園不僅能吸引當地居民，也能吸引更多的上班族前來休閒放鬆。

市長辦公室近期宣布與舊金山市社區商會組織的合作計畫，鼓勵企業將還在遠程辦公的企業員工，帶回到辦公室，以重振當地商業和恢復稅收。

市議員楊馳馬感謝市長和開發商為城市開放空間做出的努力，並強調「聆聽社區聲音，創造性思考」的重要性。他說，應為舊金山市居民，開發更多的可負擔性住房，以及配套的開放空間和社區服務。

公園由開發商 Brookfield 和 Hearst 集團合作。開發商代表布魯克菲爾德表示，公園將提供一周7天、每天24小時的現場安保服務。公園也設立了，視頻安全監控系統。

「5M」公園同社區藝術穩定信託基金（Community Arts Stabilization Trust 簡稱CAST）等藝術機構合作，在今年春天開始向社區提供包括電影放映、馬戲表演、舞蹈、健身課、藝術展覽等活動。現已計畫在此舉行菲律賓裔歷史月和菲律賓文化慶祝活動。

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