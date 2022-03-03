每周運營七天 舊金山金銀島渡輪啟動

往返金銀島渡輪服務的正式啟動，這是重新開發金銀島的一個重要里程碑。（記者李怡╱攝影）

從3月1日起，金銀島碼頭和舊金山 渡輪大樓之間的渡輪服務將每周運營七天。舊金山市長布里德2日與金銀島發展局 (TIDA) 、金銀島社區發展中心 (TICD)代表一起慶祝往返金銀島渡輪服務的正式啟動。

這是舊金山重新開發金銀島的一個重要里程碑。金銀島是與海灣大橋同時建造的人造島嶼。

布里德說，當天標誌著實現金銀島交通願景的重要一步。新的渡輪服務不僅增加現有居民的交通選擇，還將讓所有舊金山人和城市遊客有機會體驗金銀島當前和未來所能提供的便利設施。

最初的輪渡服務將由 PROP SF公司運營，渡輪往返舊金山，每天16小時，每周7天，所有個人的單程票價為5元，月票為150元。4歲及以下的兒童可以免費，與其他灣區 交通機構的政策一致。個人可以在舊金山渡輪大樓的B門或新的金銀島渡輪碼頭乘坐渡輪。碼頭位於此島西南角歷史悠久的行政大樓附近。

金銀島的主要開發商TICD正在補貼輪渡運營新服務的成本，使渡輪服務可以比其他的交通工具提前幾年服務。

行政官朱嘉文（Carmen Chu）表示，這項渡輪服務將進一步連接金銀島與舊金山各地區。快速便捷的交通連接對現有居民以及未來新居民和企業來說至關重要，很高興渡輪通過這一合作關係可以每周運營7天，為居民和遊客開闢進入金銀島，體驗公園、企業、住宅和服務的新途徑。

第六區市議員楊馳馬(Matt Haney) 說，金銀島長期以來，一直需要這種與城市其他地區的重要聯繫，很高興看到這一成果的達成。增加公共交通選擇，並讓乘客輕鬆方便地使用，對於城市建立更公平的交通系統至關重要。

TICD將在最初幾年使用一艘可容納48人的船隻運營渡輪服務。之後，舊金山灣區水上緊急運輸管理局 (WETA) 將使用100名乘客的渡輪運營服務。目前，金銀島由25-MUNI公車線通往Transbay碼頭，但未來的交通計畫將增加急需的交通選擇。除了WETA渡輪服務外，計畫還包括前往東灣的AC Transit巴士服務、通往舊金山的額外增加Muni線路、島上班車以及自行車和汽車 共享計畫等。

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