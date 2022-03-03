新教委可望很快上任 洛威爾高中招生爭議或再升溫

舊金山新任教委可能讓洛威爾高中招生方式爭議將再次升溫。(美聯社)

舊金山 聯合學區 新任教委可望很快地將在歷史性罷免事件後上任。學區可能將於今年春天、重啟有關進入以學術成績表現聞名的洛威爾高中(Lowell High School)招生 方式討論。期望針對舊金山公立學校系統、提出公平、族裔主義與學術成就等困難議題的討論。

目前以抽籤為主的入學程序，是法官拒絕教委會提出永久抽籤系統、所採用的臨時解決方案，解決了大眾對疫情期間缺乏成績與考試成績的擔憂。新教委會將須決定一個永久性招生流程。

過去幾年內，反對以學術成積招生政策人士認為，其為菁英主義，並是對非裔與棕色人種學生所代表存在地區的種族歧視，他們在學校的代表性不足。支持者則指出，轉向抽籤會傷害在洛威爾高中人數較多的亞裔學生，懲罰這些高成績表現學生。

儘管洛威爾高中長期以來一直根據成績和考試成績招收學生，鑑於1990年代的法律普遍禁止這種做法，相關討論還陷入了關於加州以學術成績為基礎的招生合法性問題。

學區可以決定回到擇優錄取(merit-based admissions)、堅持抽籤制度或找到符合州法的折衷方案，使用部分擇優錄取系統、仍可確保更擴大學生入學多元性。需要尋求州政府的豁免。

自從這個學年度改為抽籤程序入學，洛威爾高中入學變得更多元化，與過去至少25年任何時候相比，有更多九年級新入學的非裔與西裔學生。2020年，該校665名九年級新生中、有15%是非裔與西裔，今年644名九年級學生的此一比例為28%。

洛威爾高中是舊金山聯合學區最大高中，有近2800名學生。教委會以五比二投票數於2021年1月永久放棄學術成績擇優錄取入學，並轉為抽籤系統。但因為違反程序，在法庭上被推翻。

學區官員承認，疫情期間，解決洛威爾高中招生問題過程困難。公眾意見不多，也違反公開會議法，準備重新開始。教委會副主席林謙悅（Jenny Lam）將於11日原教委會主席盧佩思（Gabriela López）被罷免後升任主席，她表示，洛威爾高中招生是重要議題，作為教委會主席，將確保進行完整、開放與廣泛全方位過程。