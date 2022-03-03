幫助烏克蘭 州總檢察長：小心捐款詐欺

俄羅斯入侵烏克蘭，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）發出消費者警告，提醒加州居民小心欺詐性的慈善募捐活動。（記者劉先進／攝影）

俄羅斯悍然入侵烏克蘭 後，加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）發出消費者警告，提醒加州居民小心欺詐性的慈善募捐活動。他表示，不管是否出於好意，一夜之間為應對入侵危機而成立的慈善機構，可能缺乏應對災難所需的經驗、聯繫和工作人員。欺詐者想利用人們施以援手的欲望。邦塔表示，在援助危機的受害者前，居民可花時間進行研究，要小心有些詐騙組織可能會使用與成熟的慈善組織非常相似的名稱，以誤導捐贈者。

邦塔說，俄羅斯對烏克蘭的入侵令人心碎、且不可接受。許多人的家庭和親人在烏克蘭，加州人與烏克蘭人民站在一起，並利用任何方式幫助他們。「然而，在捐贈前，我敦促他們採取必要的步驟研究這些慈善機構，以便捐款能用於合法的事業。當加州人竭盡所能，向烏克蘭有需要的人提供捐助時，我們將保護這些捐款的誠實性，使其免受欺騙性的求助。如果居民認為某個慈善機構或籌款人有惡意行為，請立即登錄oag.ca.gov/charities/complaints網站報告。」

邦塔辦公室還特別說明捐贈提示。首先，檢查慈善機構的註冊狀態。在加州經營的慈善機構和在加州募捐的電話銷售商，都須在司法部 長的慈善信託登記處註冊。他們還需要提交年度財務報告，並公之於眾。在捐款前，請民眾確保通過搜索司法部長的慈善信託登記處的資料庫，確認該慈善機構已註冊，並且有最新的財務報告。

其次，居民可以捐贈給自己信任的機構。在捐贈前要做調查，審查慈善機構的宗旨，並瞭解其如何使用捐款。有多少直接用於慈善事業？多少用於管理費用和雇員報酬？研究所在社區的慈善機構，支持那些產生積極影響的機構。如果民眾選擇捐贈給一個不熟悉的慈善機構，請先聯繫，並要求提供有關其項目和財務的書面資訊。居民還應確認慈善機構的名稱、地址及其非營利性地位。

第三，對社交網路籌款保持警惕。如果居民打算通過社交網路募捐，首先要做研究。弄清楚有多大比例的捐款會給慈善機構，是否會被收取費用，或者捐款是否會有一定比例支付給平臺網站。第四，不要屈服於電話銷售者的壓力。

如果民眾接到電話推銷員的電話，請詢問募捐組織的名稱，是否在州總檢察長辦公室註冊，從募捐中受益的慈善機構的名稱，捐款有多少將用於慈善機構，有多少將用於電話推銷員，以及機構的直接電話號碼。如果電話推銷員說，捐款是給烏克蘭當地的動物收容所、醫院、學校、警員、消防員或其他公共安全機構的，請直接向受益組織查詢，以確認這些組織授權進行募捐，並將實際從捐款中受益。不要被壓力戰術或威脅所迷惑。居民有權拒絕捐款呼籲。

邦塔還提醒，捐贈時注意聽起來相似的名字、網址和其他欺騙性策略。詐騙組織可能會使用與成熟的慈善組織非常相似的名稱，以誤導捐贈者。留意那些網址（URL）與合法慈善組織的網址略有不同的欺詐性網站。看起來相似的URL有時會被欺詐者購買，以引誘潛在的捐贈者。這些網站可能會要求居民提供個人資訊或在你的設備上安裝有害材料。如果有人為民眾從未作出的認捐表示感謝，要持懷疑態度，並經常檢查記錄。

邦塔表示，就如何保護捐款，市民可登錄網址oag.ca.gov/donations。對慈善機構的投訴可登錄網址oag.ca.gov/charities/complaints，找到投訴表。